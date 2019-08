Atentie, ieseni! Astazi in zona Pacurari se vor auzi aceleasi sunete ca duminica. Care este originea lor.

cartier pacurari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S.N.T.G.N Transgaz – SA - Medias Exploatare Teritoriala Bacau – Sector Exploatare Iasi anunta ca in data de 14 august 2019, in jurul orei 15.00 vor avea loc lucrari de refulare a aerului din conducta, lucrari soldate cu poluare fonica in zona cartierului Pacurari. O activitate similara a avut loc in data de 11 august 2019, in urma remedierii defectului ce a avut loc pe conducta de transport gaze naturale Gheraiesti - Iasi, cand situatia a fost reclamata de mai multi ieseni. Conform oficialilor Transgaz, lucrarile nu reprezinta un pericol pentru ieseni, facand parte dintr-o activitate programata pentru punerea in functiune a unei conducte de transport gaze naturale. Activitate ...