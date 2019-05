Atentie, ieseni! Politia va cere ajutorul pentru identificarea unui sofer care a lovit o femeie si a fugit de la locul faptei

simigeria petru copou 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, in jurul orei 11.00, o tanara a fost lovita de o masina. Accidentul s-a produs in municipiul Iasi, pe bulevardul Carol, in zona Simigeriei Petru. Speriat, sau inconstient, soferul in cauza a fugit de la locul accidentului, iar politistii rutieri il cauta pe autorul acestuia. Soferul conducea un Opel albastru, iar toti cei care au vazut ce s-a intamplat, sau au detalii despre sofer, sunt rugati sa sune la Biroul Rutier. . Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. masina accidentul bulevardul carol soferul ...