Atentie, ieseni! Sunati la Politie daca ati vazut aceasta masina! Soferul a accidentat o persoana

Haideti sa gasim impreuna un sofer inconstient care a fugit de la locul accidentului! Se cauta un Logan Rosu! O masina cu numarul NT 06 AMJ a lovit o persoana in aceasta dupa-amiaza in localitatea ieseana Tomesti! Masina e din 2004-2006 si ar putea avea avarii la oglinda dreapta! Daca o vedeti in trafic, va rugam sa dati un mesaj sau sa sunati la 112!