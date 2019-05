ATENTIE! Imagini HORROR! Momentul in care autocarul se rastoarna! A fost filmata intregul moment: „Rugati-va, Doamne! Inchinati-va, Doamne!” - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti, pe raza localitatii Drajna din judetul Calarasi, dupa ce a fost lovit de o tornada. Un numar de 12 persoane din autocarul rasturnat in judetul Calarasi au primit asistenta medicala la fata locului, dintre acestea patru fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgente Slobozia pentru investigatii suplimentare. Conform imaginilor filmate chiar de pasageri, se vede cum tornada se indrepta spre automobil, si il rastoarna. In videoclip se pot auzi vocile oamenilor speriati, precum si o femeie striga inainte ca masina sa se apropie de tornada: „Rugati-va, Doamne! Inchinati-va, Doamne!”. In imaginile filmate de camera de bord se vede ca in zona ploua foarte tare. La un kil ...