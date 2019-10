Atentie, informatii SOCANTE! SUTE de romani erau sclavi pe plantatiile din Spania: Erau hranite cu mancare pentru caini - VIDEO

Romani sclavi in Spania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 600 de romani au fost transformati in sclavi pe plantatiile din Spania chiar de compatrioti de-ai lor. Le dadeau 10 euro pe zi, iar ei castigau un milion pe luna. Victimele erau hranite cu mancare pentru caini si traiau intr-o mizerie teribila, spun politistii care in cele din urma au aflat despre taberele groazei si au arestat 16 exploatatori, printre care si cinci spanioli, anunta digi24.ro. Imaginile filmate in locurile unde au fost descoperiti muncitorii romani si moldoveni in conditii de semisclavie sunt greu de privit. Zeci de oameni obligati sa locuiasca in conditii inumane, dupa orele grele de munca la cules de capsuni, masline sau struguri. Acestia erau cazati in incaperi murdare unde ...