Atentie la taxa de pod! Cum si cand o platim, pentru a evita amenzile

achitarea tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă cu ajutorul cardului bancar;

verificarea achitării peajului și a numărului de treceri efectuate prin secțiunea stației de taxare de la Fetești pe benzile marcate e-tarif;

gestionarea unei flote de vehicule, ce permite achitarea/verificarea facilă a peajului.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, există diverse moduri de plată a tarifului pentru trecerea Podurilor de la Fetești și Cernavodă (PEAJ).Astfel, pentru a evita aglomerația formată la punctele de taxare sau în benzinăriile din zonă, reamintim că tariful de tranzitare a podurilor de la Fetești și Cernavodă poate fi plătit și prin intermediulsau prin SMS.In cazul în care nu ați achitat PEAJ la momentul efectuării trecerii, puteți face acest lucru, prin intermediul portalului www.erovinieta.ro, prin SMS și la toate punctele acceptate din țară (Mol Retail Comerţ, SC Mol România Petroleum Products SRL, SC Rompetrol Downstream SRL, Socar Petroleum SA, SC OMV Petrom Marketing SRL, SC Lukoil Romania SRL, UNTRR).Pentru achitarea prin SMS la numărul 7577 (număr disponibil în toate rețelele de telefonie mobilă din tara), se efectuează următorii pași:1 - se trimite la 7577 textul care contine numarul de inmatriculare si categoria tarifară corespunzătoare tipului de vehicul (1,2,3 sau 4).De exemplu, dacă este vorba despre un autoturism cu nr. de inmatriculare B-01-XXX, trimiteti mesajul cu textul "B01XXX 1"2 - veți primi un mesaj prin care se cere să se confirme achiziția (mesajul va conține informatii detaliate despre achiziție, inclusiv costul total).Exemplu: SMS cu textul "Vrei peaj Fetesti cat. 1(Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone)- 1 trecere, pt. B01XXX tarif xx. lei.Cost total xx.yy EUR+TVA. Trimite DA pentru confirmare in maxim 3 ore."3 - pentru confirmarea achizitiei, trimiteti la numarul 7577 un mesaj cu textul „DA” , ulterior primirii mesajului de la pasul 2 - in maxim 3 ore. Inainte de a confirma verificati daca datele sunt cele corecte, pentru a evita primirea unei amenzi, in cazul in care aceste date nu coincid cu acelea ale vehicolului pentru care achizitionati PEAJ.4 - se va primi un mesaj de confirmare a achizitiei ce va contine seria peajului, categoria acestuia, numarul de inmatriculare pentru care a fost emis și data la care perioada de valabilitate expira.Exemplu:"A fost emis peajul pt 1 TRECERE pod Fetesti seria xxxxxxxxxxx categoria 1, pentru vehiculul B01XXX. Trecerea poate fi efectuată in 12 luni, până la26.12.2016 ora 23:59:59"Prin intermediul www.erovinieta.ro puteti efectua urmatoarele operatiuni in ceea ce priveste PEAJ:Menționăm că operațiunile se pot realiza doar dacă utilizatorul iși crează un cont valid pe portalul www.erovinieta.ro.Utilizatorii care achită prin intermediul cardului bancar rovinieta/peaj pe www.erovinieta.ro nu vor suporta costurile comisionului de tranzacționare sau alte costuri asociate tranzacțiilor online.Informatii suplimentare:Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru 1 trecerePrin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru vehicule inmatriculate in Romania;Prin SMS nu se poate achizitiona peajul daca solicitarea este initializata din afarateritoriului Romaniei;In cazul in care se trimite textul in alt format, decât cel prevazut la pasul 1, acesta nu va fi luat in considerare.