ATENTIE! Modificari majore in traficul iesean! Primaria vrea un sens giratoriu intr-o zona foarte aglomerata din Iasi. Afacerea este de milioane de euro

• Un nou supermarket va fi amenajat in Pacurari • Comisia de Urbanism a avizat proiectul cu conditia de a amenaja unu sens giratoriu • Se asteapta ca circulatia in zona sa se desfasoare anevoios dupa deschiderea magazinului • Mai trebuie si avizul Consiliului Local, faza premergatoare celei de autorizare • Consilierii locali au amanat un proiect ce viza construirea unui bloc de locuinte colective in apropiere de Aleea Sadoveanu In cursul zilei de ieri, consilierii locali s-au intrunit in cadrul Comisiei de Urbanism, ocazie cu care s-au analizat mai multe proiecte imobiliare. Unul dintre cele mai importante proiecte apartine societatii Compan SA, care a solicitat avizarea unui ...