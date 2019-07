Atentie! Romania a devenit dinta favorita a hackerilor chinezi!

Hacker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania este tinta favorita a hackerilor chinezi, care au stat in spatele amenintarii informatice Scranos, avertizeaza producatorul roman de solutii de securitate cibernetica Bitdefender. Specialistii in securitate informatica au descoperit ca atacatorii au gasit un nou mod de a infecta victimele. ”Infractorii manipuleaza acum programe legitime ale Microsoft cu ajutorul carora isi asigura persistenta pe dispozitiv. Bitdefender a sesizat autoritatea eminentp a certificatului digital care masca amenintarea Scranos in legatura cu compromiterea si folosirea ilicita a acestuia, iar semnatura digitala a driverului a fost apoi revocata pentru suspiciuni temeice de activitati frauduloase. Astfel, atacatorii s-a ...