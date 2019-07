Atentie! S-a descoperit o vulnerabilitate care poate afecta securitatea tuturor utilizatorilor

VLC 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Utilizatorii software-ului open source VLC media player sunt avertizati asupra unei vulnerabilitati descoperite recent de catre expertii germani in securitate cibernetica si prin care atacatorii pot bloca serviciul si ulterior extrage informatii si manipula fisiere, noteaza blogul din Romania al producatorului de solutii de securitate Eset. Avizul de securitate fata de VLC media player a fost emis de catre Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-Bund) din Germania, iar problema de corupere a memoriei ar fi fost localizata in cea mai recenta versiune a playerului, 3.0.7.1, dar ar putea fi prezenta si in versiunile anterioare. Potrivit sursei citate, problemele descoperite af ...