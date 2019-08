Atentie, soferi! Coada kilometrica in Podu Iloaei! Soferii sunt nevoiti sa astepte minute in sir pentru a inainta - FOTO

Coada de masini in Podu Iloaei 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, in Podu Iloaei, pe sensul de mers inspre municipiul Iasi, exact la intrarea in localitate, s-a format o coada de masini kilometrica. Soferii sunt nevoiti sa astepte minute in sir pentru a inainta cativa metri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...