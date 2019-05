Atentie soferi! Continua ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar in Constanta

Direcția Generală Poliția Locală Constanța din cadrul Primăriei Municipiului Constanța își desfășoară activitatea în interesul comunității locale și acționează pentru respectarea normelor legale privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și linisții publice precum și pentru menținerea curățeniei și protejării mediului pe raza municipiului Constanța.În data de 29.05.2019, lucrătorii instituției cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice și activității comerciale au desfășurat o acțiuni tematice, în intervalul orar, 08.00-16.00, în zone de interes public : KM 4-5, CET, Anda, Medeea, Zona Industrială, Poarta 6 cu str.Viorelor, Complex comercial de pe str.Comarnic, Complex Abator, Parc Poarta 6, Parc Viitorului, Liceul de Marina, Școala nr.37; Școala nr.18, Școala nr.16, Biserica Sf.Nicolae, Biserica Sf.Ilie, Bdul 1 Mai Vechi, Far, Valea Portului, ocazie cu care au legitimat 40 de persoane, au condus la sediul unității de poliție locală 3 persoane, au predat DGASC 2 persoane, au verificat 8 operatori economici și au constatat 40 de abateri de la normele legale, aplicând sancțiuni contravenționale după cum urmează: 10 amenzi pentru nerespecarea unor norme de conviețuire socială, tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele special amenajate, 4 amenzi pentru acte de comerț ilicit, 6 amenzi pentru nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice, 15 amenzi pentru fapte de natură antisocială care vizează menținerea curățeniei pe domeniul public al orașului Constanța precum răscolirea gunoiului menajer din containere și expunerea autoturismelor la vănzare pe trotuar, 2 amenzi contravenționale pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 427/2017 privind organizarea și funcționarea activităților comerciale și a serviciilor de piață și 3 sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de stare civilă ale cetățenilor români.În cazul autoturismelor parcate neregulamentar in scopul expunerii spre vânzare in mod nelegal, politiștii locali au dispus ridicarea a 5 autovehicule de pe strada Sos. Mangaliei din proximitatea unui supermarket și a unei instituții publice. Obiectivul acestor activități a fost acela de a asigura siguranța traficului rutier și pietonal.Deținătorii legali ai autoturismelor le vor putea recupera numai după achitarea tarifelor de ridicare, transport și depozitare prevăzute în H.C.L nr.399/2018- Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza municipiului Constanța.Cuantumul total al celor 40 de sancțiuni contraventionale care au fost constatate în cadrul acțiunii tematice derulate pe linia menținerii ordinii și liniștii publice a fost de 14.560 lei.O altă activitate specifică s-a derulat pe linia depistării și sancționării conducătorilor auto care nu respectă semnificația indicatorului rutier „ Accesul interzis”.Astfel, în cadrul activității desfășurate în data de 29.05.2019, polițiștii locali au aplicat 51 sanctiuni contravenționale pentru nerespectarea semnificației indicatorului rutier „Accesul interzis”."Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte normele legale privind circulația pe drumurile publice pentru a nu aduce atingere siguranței rutiere", transmite DGPL Constanţa.Sursă foto: DGPL Constanţa