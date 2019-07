Atentie, soferi! Daca aveti masini electrice nu veti mai plati locul de parcare! Iata ce prevede propunerea Primariei Iasi

Masini electrice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Iasi a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de Consiliu Local care priveste exceptarea de la plata taxei de parcare in parcarile a masinilor complet electrice. Potrivit prevederilor proiectului, se propune acordarea acestui beneficiu pentru o perioada de 60 de luni. Pe de alta parte, se va interzice ocuparea fara drept a unui loc de parcare rezervat masinilor complet electrice si care este semnalizat corespunzator. In caz contrar se va dispune sanctionarea cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.500 lei, iar contravenientul va achita in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor jumatate din minimul amenzii, ...