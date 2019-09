Atentie soferi!: Restrictii de trafic in Mamaia, pe durata H3RO by TriChallenge

Organizatorii H3RO by TriChallenge, cea mai mare competiție de triatlon din Sud-Estul Europei, anunță astăzi că, pe durata de desfășurare a concursului, vor avea loc restricții de trafic, în stațiunea Mamaia.Astfel, în data de 21 septembrie se va restricționa complet traficul pe Bulevardul Mamaia, pe cele trei benzi de circulație pe sensul de mers dinspre Năvodari spre Constanța, între orele 08:00 – 17:00, între hotel Voila Holiday și restaurant On Plonge Junior, la 250 de metri după sensul giratoriu de la hotel Meridian. Traficul înspre Constanța se va face pe banda de la axul drumului de pe sensul opus, departajat cu garduri sau balize temporare între sensuri.De asemenea, în data de 22 septembrie, se va bloca total Bulevardul Mamaia, pe cele trei benzi de circulație dinspre lacul Siutghiol, între orele 08:00 – 14:00, între hotel Voila Holiday și restaurant On Plonge Junior. Traficul înspre Constanța se va face pe banda de la axul drumului de pe sensul opus, departajat cu garduri sau balize temporare între sensuri.Începând cu data de joi, 19 septembrie, orele 21:00, până în data de duminică, 22 septembrie, orele 08:00, se vor bloca două benzi de circulație pe Bulevardul Mamaia, respectiv banda unu și doi pe sensul de mers dinspe Năvodari spre Constanța, pe o distanță de aproximativ 300 de metri, înainte de sensul giratoriu de la hotel Rex – rond Mesogios, până la intrarea de la restaurant Pinguin. Se va lăsa liberă, pentru circulație, banda trei, pe sensul de mers spre Constanța.H3RO by TriChallenge powered by Telekom Sport este un eveniment finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de catre ACS SMARTATLETIC, iar valoarea totală a proiectului este de 538.500 de lei.