Atentie, soferi! S-a decis: O noua strada apare in municipiul Iasi. Aceasta va face legatura intre doua cartiere intens circulate - FOTO

• Decizie radicala luata de autoritatile iesene • Intre doua artere importante din Iasi va aparea o ruta alternativa, pentru fluidizarea traficului • Proiectul ar urma sa fie demarat in perioada urmatoare, decizia autoritatilor fiind luata in sprijinul conducatorilor auto • Noua strada va lega zona Arcu de Pacurari si va fi una cu sens unic O noua modificare importanta in traficul din municipiul Iasi. De ceva vreme, autoritatile locale au luat o decizie menita sa sprijine conducatorii auto din oras. Masura vizeaza amenajarea unei cai de acces aflate in preajma pasajului Octav Bancila, pasaj care leaga zona Pacurari de Alexandru cel Bun. De aceasta data este vorba despre o cale de acces ...