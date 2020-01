Atentie soferi: Se circula in conditii de ceata pe A2 Bucuresti – Constanta si pe A4 Ovidiu – Agigea. Care sunt recomandarile politistilor

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră se desfășoară îngreunat din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 31 de județe ale țării, respectiv Cluj, Gorj, Vâlcea, Brăila, Ialomița, Argeș, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Arad, Bihor, Timiș, Covasna, Harghita, Mureș, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași, Vaslui, dar și în municipiul București.De asemenea, în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 100 de metri, se circulă și pe autostrăzile A1 București – Pitești, A1 Sibiu – Deva, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A3 Turda – Borș, A3 Ungheni – Iernut, A4 Ovidiu – Agigea și A10 Aiud –Turda.Pe DN1 București – Brașov, între kilometrii 70 (localitatea Movila Vulpii) – 88 (localitatea Bănești), vizibilitatea este redusă sub 100 de metri, din cauza ceții dense. Aceleași condiții de circulație sunt și pe DN 1A Ploiești Brașov, între localitățile Gura Vitioarei și Moara Nouă, pe DN 1B Ploiești – Buzău și DN 1D Ploiești – Urziceni.Se recomandă conducătorilor auto ca, pe timp de ceaţă, să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din față şi să folosească corespunzător luminile.Trebuie atrasă atentia si pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța