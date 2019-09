Atentie, soferi! Trafic ingreunat in aceasta locatie! Directia Silvica va taia mai multi copaci

Directia Silvica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directia Silvica Iasi informeaza publicul cu privire la faptul cã incepand cu data de 16.09.2019, pe DN 24 Iasi – Vaslui, intre bornele kilometrice 178 si 183, se vor exploata arborii care pot periclita siguranta circulatiei, situati pe ambele sensuri ale drumului. Lucrãrile vor consta in doborarea arborilor, sectionarea, trolarea, curãtarea pãrtii carosabile de resturi vegetale si incãrcarea materialului lemnos. In acest sens, in intervalul orar 08,00 – 16,00 pentru o perioadã de cca. douã sãptãmani, circulatia va fi restrictionatã periodic pe ambele sensuri / pe un sens ...