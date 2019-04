Atentie soferi! Trafic ingreunat la iesirea din Iasi cu ocazia sarbatorilor pascale - FOTO

Trafic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia sarbatorilor de Paste, iesenii au decis sa paraseasca orasul si sa se indrepte spre Litoralul romanesc sau spre alte zone turistice. In aceste conditii, traficul la iesirea din Iasi din zona Pacurari este ingreunat. Iata top 3 destinatii preferate de pe litoralul romanesc: Destinatii preferate de pe litoralul romanesc Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania estimeaza ca numai pe Litoralul romanesc sunt asteptati in aceasta vacanta de Paste si 1 Mai peste 40.000 turisti, mai ales ca din 26 aprilie "se da startul distractiei" la malul marii. In acest an vor fi 6 zile de petrecere pe Litoral, datorita faptului ca se sarbatoreste nu numai traditionalul 1 M ...