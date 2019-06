Atentie, soferi! Trafic sufocant in aceasta zona a orasului - FOTO

Trafic Tudor Vladimirescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, bulevardul Tudor Vladimirescu este arhiplin, circulandu-se bara la bara. Coada de masini se intinde, din Tudor Vladimirescu pana in Bucsinescu, de la Iulius Mall inspre zona Kaufland. Soferii asteapta minute in sir pentru a se deplasa. In alta ordine de idei, Podu Ros este la fel de aglomerat. Intre timp, pelerinii sunt asteptati in zona Iulius Mall la un cort in care se serveste apa. Politistii rutieri asigura buna desfasurare a traficului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...