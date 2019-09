Atentie, soferi! Traficul este extrem de ingreunat in aceasta zona. Se intervine pentru degajarea unor bucati de tencuiala cazute de o cladire - UPDATE

trafic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, pe Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, pe sensul de mers spre Select, traficul este extrem de ingreunat. Coada de masini se intinde pe cateva sute de metri, iar soferii sunt nevoiti sa astepte minute in sir pentru a inainta cativa metri. Cei care nu pot ocoli zona mai sus amintita, sa ia in calcul ca vor pierde minute bune asteptand in trafic. In zona, s-a intervenit pentru degajarea unor bucati de tencuiala de pe o cladire ce statea sa cada. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. select : (function(window,document,undefined){var sc ...