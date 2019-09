Atentie soferi! Traficul rutier pe aceste tronsoane va fi oprit - FOTO

strada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de luni, 23 septembrie, pana sambata, 5 octombrie, intre orele 8.00 si 18.00, Citadin SA va face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe strada Sf. Teodor (tronsonul dintre strada Dr. Iacob Cihac si strada Mihai Eminescu) si pe strada Dr. Iacob Cihac (tronsonul dintre strada Rece si strada Sf. Teodor). In perioadele mentionate traficul rutier pe aceste tronsoane va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schitele atasate. Festivalul strazii Lapusneanu, un real succes! - FOTO In timpul lucrarilor pe tronsoanele respective va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. ...