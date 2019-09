Atentie soferi! Un nou semn de circulatie. In ce circumstante trebuie utilizat

Semne de circulatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul care prevede ca persoanele surde sau cu dizabilitati de auz sa poata pune pe masina un semn prin care sa semnaleze deficienta si faptul ca au nevoie de interpret, daca sunt opriti pentru control. Initiativa legislativa a deputatei PNL Adriana Saftoiu a fost adoptata de Senat cu 78 voturi „pentru”. Initiativa Adrianei Saftoiu vizeaza modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice in sensul introducerii unui nou articol: „Conducatorii de vehicule pot monta pe autovehiculele proprii semnul distinctiv pentru conducatorul de autovehicul cu dizabilita ...