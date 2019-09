Atentionare ANM. Cod galben de ploi torentiale si vijelii

Cod Galben google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis duminica seara noi atentionari Cod galben de ploi torentiale si vijelii, valabile in localitati din judetele Maramures, Suceava si Neamt, potrivit Agerpres. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 19:30, in localitatea Borsa din judetul Maramures se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula local 25 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului, iar izolat grindina de dimensiuni mici. Tragedie la un concert tinut in aer liber, in Germania. Zeci de victime - VIDEO Fenomene similare vor fi pana la ora 20:00 si in localitatile Cornu Luncii, Malini, Paltinoasa, Slatina, Rasca, Cacica, Valea Moldovei, Partestii de Jos, Berchisesti, Capu Cam ...