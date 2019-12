Atentionare de calatorie in Serbia: Poluare atmosferica periculoasa in Pristina

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia, Kosovo ca, in conformitate cu masuratorile efectuate recent pe plan local, nivelul de poluare atmosferica in Pristina depaseste semnificativ limitele admise, existand un risc pentru sanatatea umana.