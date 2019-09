Atentionare de calatorie: In Spania e cod rosu de vant si furtuni

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Valenciana, ca este valabil un cod rosu de furtuni si intensificari ale vantului, precum si stare extrem de agitata a apei marii, pentru joi, 12 septembrie, in provincia Alicante si zona litorala de sud a provinciei Valencia, regiunea Murcia. Acelasi cod este in vigoare si vineri, 13 septembrie, pentru zona litorala a provinciei Alicante si regiunea ...