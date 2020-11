Athletic Neptun Constanta a pierdut si meciul cu CSA Steaua Bucuresti de la Cupa Romaniei

Gladiatorii din Tomis caută victoria. Va fi al doilea meci în două zile pentru noi, timp în care Miercurea Ciuc a avut o zi de odihnă. Elevii antrenați de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici și Vladimir Mihai trebuie să-și găsească resursele necesare pentru a presta nivelul de joc din meciul precedent și să obțină victoria. Mulțumim tuturor pentru toate cuvintele, încurajările și gândurile bune, sperăm să le răsplătim cu o victorie în meciul de vineri. E un drum lung în care am pornit muncind de la meci la meci, crescând de la meci la meci. Team is everything!