Ati votat ''fara ordonante de urgenta'', Klaus Iohannis da liber Guvernului la OUG

Astazi, Klaus Iohannis, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, anunta Administratia Prezidentiala. Camera Deputatilor a adoptat pe 12 iunie proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante simple pe perioada vacantei parlamentare. In temeiul art. 115 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2019, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2019, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, se arata in raportul Comisiei Juridice. ...