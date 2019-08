Atleta de 25 de ai a murit in timpul antrenamentului

Margarita Plavunova 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanara atleta rusa Margarita Plavunova, in varsta de 25 ani, multipla campioana regionala, a incetat din viata in timpul unui antrenament, in districtul Morsanski din regiunea Tambov (Rusia), informeaza presa rusa, citata de cotidianul sportiv AS. Plavunova, care lucra in paralel si ca model, s-a prabusit pe strada in timp ce alerga, iar vecinii sai au chemat de urgenta paramedicii, care nu au mai putut-o salva, insa, pe sportiva. Cele mai cunoscute marci de ceasuri de dama - FOTO Conform primelor date ale anchetei deschise de politie in acest caz, nu exista semne de violenta pe corpul tinerei, care ar fi decedat, se pare, in urma unui stop cardiac. Margarita Plavunova a cucerit in t ...