Atleta decedata la varsta de 25 de ani in timp ce se antrena

Margarita Plavunova

Rusoaica Margarita Plavunova, specialista in probele de sprint si garduri, a decedat la varsta de 25 de ani, in timp ce se antrena, informeaza presa internationala, care citeaza agentia TASS. Plavunova, atleta si fotomodel, a fost gasita de trecatori, luni, cazuta pe marginea unui drum dintr-o localitate din districtul Morsanski din regiunea Tambov Oblast. Acestia au chemat ambulanta, dar sportiva nu a putut fi salvata.

Cel mai probabil Pavlunova a decedat din cauza unui stop cardiac. Ea se antrena intens pentru a obtine calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.