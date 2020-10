Atletism: Constantina Dita, numita ambasadoare a Mondialelor de semimaraton din Polonia

Fosta mare atletă română Constantina Diţă, campioană olimpică la maraton în 2008, a fost numită de World Athletics ambasadoare a Campionatelor Mondiale de semimaraton de la Gdynia (Polonia), potrivit site-ului forului atletic mondial. Diţă a participat la opt ediţii ale Mondialelor de semimaraton şi a cucerit şapte medalii, fiind una dintre atletele cele mai galonate din istoria competiţiei. Dubla sa victorie de la Edmonton, din 2005, când a luat titlul atât la individual, cât şi cu echipa, rămâne una dintre referinţele carierei, notează sursa menţionată. ''Am fost surprinsă (să câştig detaşat). Am alergat într-un ritm normal, dar poate adversarelor li s-a părut că e foarte frig. Pentru mine a fost o vreme bună. Îmi place să alerg în ploaie'', a spus Diţă despre victoria din 2005. ''Am fost aşa de fericită să câştig prima mea medalie de aur la o competiţie majoră. Pentru mine a fost extraordinar şi asemănător cu sentimentul că am câştigat o medalie la Campionatele Mondiale de atletism. Să câştig medalia de aur a fost o mare realizare. Mi-a dat multă încredere să alerg şi mai bine în curse'', a mai spus ambasadoarea competiţiei din 7 octombrie din Polonia. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO La trei ani de la succesul din Canada, Constantina Diţă cucerea aurul olimpic la Beijing, în proba de maraton. Diţă a mai câştigat şi alte maratoane în cariera sa. În 2004 s-a impus în Maratonul de la Chicago, iar un an mai târziu a terminat pe locul al doilea. De asemenea, a alergat de trei ori la Maratonul de la Londra. În prezent, Diţă îşi împarte timpul între România şi Statele Unite, fiind încă implicată în sport, ca fondatoare şi organziatoare a cursei anuale Bucharest International 10 km. Foto: (c) SEBASTIAN OLARU / AGERPRES FOTO Constantina Diţă continuă să alerge la cei 50 de ani ai săi, iar anul trecut a încheiat maratoanele de la Berlin (3 h 07 min) şi New York City (3 h 30 min). Ea speră ca într-o zi să alerge toate cele şase Mari Maratoane, singurul care îi lipseşte fiind cel de la Boston. România va fi reprezentată de şase sportivi, unu la masculin şi cinci la feminin, la Campionatele Mondiale de semimaraton care se vor desfăşura, în 17 octombrie, la Gdynia (Polonia). Lotul României este format din Nicolae Soare, Adela Paulina Bălţoi, Liliana Maria Dragomir, Adriana Nelson, Elena Adelina Panaet şi Roxana Elisabeta Rotaru. Având în vedere pandemia de coronavirus, CM de semimaraton este singura competiţie mondială de atletism din 2020, la ea participând 283 de sportivi (157 la masculin şi 126 la feminin) din 62 de ţări. Startul în proba feminină se va da la ora 12:00, ora României, iar în cea masculină, la ora 13:30. AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea)