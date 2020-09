Atletism: Romania a cucerit 29 de medalii la Campionatele Balcanice de seniori de la Cluj-Napoca

România a cucerit 29 de medalii la Campionatele Balcanice de atletism pentru seniori, desfăşurate sâmbătă şi duminică pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, 8 de aur, 14 de argint şi 7 de bronz. După 13 medalii obţinute sâmbătă (3-6-4), tricolorii au câştigat ale 16 duminică (5-8-3). În clasamentul pe medalii, Ucraina a ocupat primul loc, cu 12-13-7, urmată de Turcia, 9-2-10, şi România. La ediţia a 73-a a Campionatelor Balcanice în aer liber au participat aproximativ 300 de sportivi din 12 ţări, România aliniind 64 de sportivi, potrivit site-ului FRA. Medaliile de aur ale României au fost obţinute, sâmbătă, de Rareş Toader la aruncarea greutăţii, de Claudia Bobocea la 800 m şi de ştafeta feminină de 4x100 m, în timp ce duminică au urcat pe prima treaptă a podiumului Alin Alexandru Firfirică (disc), Bianca Florentina Ghelber (ciocan), Andreea Apachiţe (greutate), Daniela Stanciu (înălţime), Claudia Bobocea (1.500 m). Argintul a fost câştigat sâmbătă de Roxana Rotaru la 3.000 m, Andreea Iuliana Lungu la disc, Mihai Cristian Pîslaru la 400 m, Elena Adelina Panaet la 3.000 m obstacole, de Nicolae Soare la 5.000 m şi de Florentina Iuşco la triplusalt, iar duminică de Răzvan George Roman (decatlon), Florin Alexandru Vişan (triplusalt), ştafeta masculină de 4x400 m, Anamaria Nesteriuc (100 m garduri), Ioana Diana Ţigănaşu (greutate), Camelia Florina Gal (200 m), Florentina Budică (heptatlon) şi ştafeta feminină de 4x400 m. Medaliile de bronz au fost cucerite de Sanda Belgyan la 400 m garduri, de Ioana Plăvan la aruncarea suliţei, de Andreea Marina Baboi la 100 m şi de ştafeta masculină de 4x100 m, sâmbătă, şi de Sergiu Ursu (disc), Alexandru Gheorghe Tache (triplusalt) şi Florentina Iuşco (lungime), duminică. Rezultatele înregistrate duminică: MASCULIN aruncarea discului 1. Alin Alexandru Firfirică (România) 64,72 m 2. Martin Markovic (Croaţia) 58,31 m 3. Sergiu Ursu (România) 57,09 m 3.000 m 1. Iervand Mkrcian (Armenia) 8:12.02 2. Dino Bosnjak (Croaţia) 8:12.11 3. Omer Amactan (Turcia) 8:13.66 ........................................................ 8. Adrian Garcea (România) 8:33.60 săritura cu prăjina 1. Ilia Kravcenko (Ucraina) 5,20 m 2. Ivan Horvat (Croaţia) 5,20 m 3. Artur Bortnikov (Ucraina) 5,00 m 4. Andrei Răzvan Deliu (România) 5,00 m 110 m garduri 1. Mikdat Sevler (Turcia) 14.07 2. Stanislav Stankov (Bulgaria) 14.08 3. Viktor Solianov (Ucraina) 14.09 4. Cosmin Ilie Dumitrache (România) 14.31 ...................................................................... 6. Paraschiv Eftimie (România) 15.00 100 m - demonstrativ 1. Kayhan Ozer (Turcia) 10.53 2. Izzet Safer (Turcia) 10.72 3. Ertan Ozkan (Turcia) 10.78 4. Cristian Nicuşor Roiban (România) 10.89 5. Robert Sebastian Bîrsa (România) 10.96 3.000 m obstacole 1. Turgay Bayram (Turcia) 8:54.92 2. Osman Junuzovic (Bosnia-Herţegovina) 8:58.14 3. Mitko Ţenov (Bulgaria) 9:01.31 ....................................................... 8. Mihai Cochior (România) 9:22.37 200 m 1. Jak Ali Harvey (Turcia) 20.77 2. Aleksandr Sokolov (Ucraina) 21.10 3. Marko Ceko (Croaţia) 21.19 .................................................. 10. Vlad Dulcescu (România) 21.68 11. Alin Ionuţ Anton (România) 21.82 decatlon 1. Aleksandar Grnovic (Serbia) 7.179 puncte 2. Răzvan George Roman (România) 6.605 3. Vasil Vlasov (Bulgaria) 6.237 ................................................... 5. Mihai Vlad Chiorpec (România) 5.437 triplusalt 1. Levon Agasian (Armenia) 16,53 m 2. Florin Alexandru Vişan (România) 16,15 m 3. Alexandru Gheorghe Tache (România) 15,91 m aruncarea suliţei 1. Andrian Mardare (R. Moldova) 83,60 m 2. Mark Slavov (Bulgaria) 83,40 m 3. Dejan Mileusnic (Bosnia-Herţegovina) 79,57 m 4. Alexandru Mihăiţă Novac (România) 79,04 m .............................................................................. 7. Denis Adrian Both (România) 71,40 m 800 m 1. Oleg Mironeţ (Ucraina) 1:49.60 2. Murat Yalcinkaya (Turcia) 1:49.87 3. Abedin Mujezinovic (Bosnia-Herţegovina) 1:50.15 ...................................................................................... 6. Cristian Gabriel Voicu (România) 1:51.16 ştafetă 4x400 m 1. Turcia (Butuhan Altîntaş, Yavuz Can, Berke Akcam, Ilyas Canakci) 3:06.35 2. România (Robert Parge, Mihai Răzvan Vasiliu, Vlad Dulcescu, Mihai Cristian Pîslaru) 3:08.28 3. Ucraina (Oleg Mironeţ, Denis Neciporenko, Danilo Danilenko, Aleksandr Pogorilko) 3:08.53 FEMININ aruncarea ciocanului 1. Bianca Florentina Ghelber (România) 72,18 m 2. Irina Klimeţ (Ucraina) 70,57 m 3. Zalina Petrivskaia (R. Moldova) 67,17 m ...................................................................... 5. Ana Adela Stanciu (România) 64,11 m săritura în lungime 1. Gabriela Petrova (Bulgaria) 6,41 m 2. Oksana Martinova (Ucraina) 6,33 m 3. Florentina Iuşco (România) 6,32 m ............................................................ 10. Ioana Manoliu (România) 5,81 m 100 m garduri 1. Ana Plotiţîna (Ucraina) 13.21 2. Anamaria Nesteriuc (România) 13.32 3. Anja Lukic (Serbia) 13.39 ............................................. 8. Iulia Nicoleta Banaga (România) 13.93 aruncarea greutăţii 1. Andreea Apachiţe (România) 14,56 m 2. Ioana Diana Ţigănaşu (România) 14,08 m 3. Iana Kopceva (Bulgaria) 12,74 m 200 m 1. Ina Eftimova (Bulgaria) 23.81 2. Camelia Florina Gal (România) 23.88 3. Elif Polat (Turcia) 24.35 săritura în înălţime 1. Daniela Stanciu (România) 1,88 m 2. Oksana Okunieva (Ucraina) 1,88 m 3. Iulia Ciumacenko (Ucraina) 1,84 m 1.500 m 1. Claudia Mihaela Bobocea (România) 4:12.95 2. Orisia Demianiuk (Ucraina) 4:16.97 3. Burcu Subatan (Turcia) 4:17.79 ....................................................... 7. Maria Talida Sfarghiu (România) 4:32.89 heptatlon 1. Alina Şuh (Ucraina) 5.940 puncte 2. Florentina Budică (România) 4.778 3. Iva Aleksandrova (Bulgaria) 4.773 5.000 m 1. Iulia Şmatenko (Ucraina) 15:41.17 2. Bojana Bjeljac (Croaţia) 16:18.56 3. Teodora Simovic (Serbia) 16:53.65 ............................................................ 6. Liliana Maria Dragomir (România) 17:59.93 ştafetă 4x400 m 1. Ucraina (Maria Mikolenko, Alina Logvinenko, Viktoria Tkaciuk, Ana Rîjîkova) 3:34.21 2. România (Adina Elena Cîrciogel, Bianca Georgiana Anton, Sanda Belgyan, Camelia Florina Gal) 3:38.60 3. Bulgaria (Elena Miteva, Liliana Gheorghieva, Bojidara Gateva, Kristina Bourukova) 3:57.10 AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Federaţia Română de Atletism/facebook