Atletism: Romania, locul 4 in clasamentul Campionatelor Balcanice, cu 18 medalii

România a ocupat locul al patrulea în clasamentul final al Campionatelor Balcanice de atletism de la Praveţ (Bulgaria), marţi, cu un bilanţ total de 18 medalii, 5 de aur, 8 de argint şi 5 de bronz. Ucraina a ocupat prima poziţie, cu 9-4-5, urmată de Grecia, 6-6-2, şi Turcia, 6-3-7. La masculin, România a terminat a doua, cu 4-3-2, devansată de Ucraina, 7-1-3, şi urmată de Turcia, 3-1-5, etc. La feminin, România s-a clasat pe 6, cu 1-5-3, după Grecia, 4-3-1, Serbia, 4-0-0, Bulgaria, 3-2-4, Turcia, 3-2-3, şi Ucraina, 2-3-2. România a cucerit marţi 11 medalii, 3 de aur, 6 de argint şi 2 de bronz. Alin Alexandru Firfirică a câştigat la aruncarea discului (63,67 m), Alexandru Mihăiţă Novac s-a impus la aruncarea suliţei (77,90 m), o altă medalie de aur fiind obţinută de ştafeta feminină de 4x400 m (Camelia Florina Gal, Elena Mirela Lavric, Sanda Belgyan, Andrea Miklos - 3:39,52). Medalii de argint au fost câştigate de ştafeta masculină de 4x400 m (David Iustin Năstase, Vlad Dulcescu, Mihai Cristian Pîslaru, Robert Parge - 3:12,43), Cosmin Ilie Dumitrache la 110 m garduri (14,22), Florina Pierdevară la 1.500 m (4:19,75), Bianca Florentina Ghelber la aruncarea ciocanului (69,96 m), Beatrice Puiu la heptatlon (5.497 puncte) şi Ligia Damaris Bara la săritura în înălţime (1,80 m). Medaliile de bronz au fost obţinute de Răzvan George Roman la decatlon (6.555 puncte) şi Florentina Costina Iuşco la săritura în lungime (6,37 m). Luni, medaliile de aur au fost obţinute de Andrei Marius Gag la aruncarea greutăţii (20,71 m) şi Ilie Alexandru Corneschi la 5.000 m (14:51,17), argintul a fost câştigat în probele de ştafetă 4x100 m, la masculin (Alexandru Geamănu, Alexandru Terpezan, Marian Valentin Tănase, Daniel Mihai Robert Budin - 41,48), respectiv feminin (Camelia Florina Gal, Ioana Teodora Gheorghe, Roxana Maria Ene, Marina Andreea Baboi - 46,05), în timp ce medaliile de bronz au fost adjudecate de Andrei Rareş Toader, la aruncarea greutăţii (20,30), Elena Andreea Panţuroiu la triplusalt (13,81 m) şi Andrea Miklos la 400 m (52,57). Rezultatele de marţi: MASCULIN ştafetă 4x400 m 1. Turcia (Akin Ozyurek, Yavuz Can, Batuhan Altîntaş, Ilyas Canakci) 3:05,85 2. România (David Iustin Năstase, Vlad Dulcescu, Mihai Cristian Pîslaru, Robert Parge) 3:12,43 3. Croaţia (Mateo Parlov, Ivan Katic, Jakov Vukovic, Mateo Ruzic) 3:14,62 110 m garduri 1. Artem Şamatrin (Ucraina) 14,18 2. Cosmin Ilie Dumitrache (România) 14,22 2. Luca Trgovcevic (Serbia) 14,22 200 m 1. Serghei Smelik (Ucraina) 20,50 2. Antonio Ivanov (Bulgaria) 21,07 3. Yigitcan Hekimoglu (Turcia) 21,22 ............................................................ 7. Vlad Dulcescu (România) 21,84 9. Alexandru Terpezan (România) 21,86 800 m 1. Oleg Mironeţ (Ucraina) 1:50,13 2. Musa Hajdari (Kosovo) 1:50,33 3. Christos Kotitsas (Grecia) 1:50,48 ........................................................... 12. Cosmin Trofin (România) 1:54,93 13. Ionuţ Valentin Drăguşin (România) 1:55,54 3.000 m 1. Dino Bosnjak (Croaţia) 8:13,19 2. Iervand Mkrcian (Armenia) 8:18,01 3. David Nikolli (Albania) 8:25,87 3.000 m obstacole 1. Aras Kaya (Turcia) 8:39,35 2. Osman Junuzovic (Bosnia) 8:47,47 3. Mitko Ţenov (Bulgaria) 8:54,97 Cătălin Constantin Atănăsoaiei (România) nu a încheiat cursa decatlon 1. Elvis Kryoukov (Cipru) 7.134 puncte 2. Aleksandar Grnovic (Serbia) 7.104 3. Răzvan George Roman (România) 6.555 aruncarea discului 1. Alin Alexandru Firfirică (România) 63,67 m 2. Danijel Furula (Muntenegru) 62,93 3. Nikita Nesterenko (Ucraina) 59,32 ........................................................... 5. Sergiu Ursu (România) 55,48 aruncarea suliţei 1. Alexandru Mihăiţă Novac (România) 77,90 m 2. Mark Slavov (Bulgaria) 73,84 3. Denis Picus (R. Moldova) 72,16 ....................................................... 5. George Cătălin Zaharia (România) 69,94 săritura cu prăjina 1. Emmanouil Karalis (Grecia) 5,66 m 2. Theodoros Chrysanthopoulos (Grecia) 5,45 3. Dario Prekl (Croaţia) 5,31 .............................................. 6. Andrei Răzvan Deliu (România) 4,60 triplusalt 1. Gheorghi Ţonov (Bulgaria) 17,03 m 2. Momcil Karailiev (Bulgaria) 16,42 3. Can Ozupek (Turcia) 16,37 Marian Oprea (România) nu a reuşit nicio încercare validă FEMININ ştafetă 4x400 m 1. România (Camelia Florina Gal, Elena Mirela Lavric, Sanda Belgyan, Andrea Miklos) 3:39,52 2. Bulgaria (Nadejda Raceva, Polina Todorova, Gabriela Gheorghieva, Kristina Borukova) 3:47,83 100 m garduri 1. Elisavet Pesiridou (Grecia) 13,11 2. Gana Ciubkoţova (Ucraina) 13,28 3. Oksana Şkurat (Ucraina) 13,34 200 m 1. Ivet Lalova-Colio (Bulgaria) 22,45 2. Eleni Artymata (Cipru) 22,97 3. Rafailia Spanoudaki - Chatziriga (Grecia) 23,16 ................................................................................ 6. Camelia Florina Gal (România) 24,58 1.500 m 1. Natalia Evangelidou (Cipru) 4:17,29 2. Florina Pierdevară (România) 4:19,75 3. Ana Mişcenko (Ucraina) 4:20,00 ........................................................ 8. Maria Claudia Florea (România) 4:34,79 5.000 m 1. Teodora Simovic (Serbia) 16:36,45 2. Yayla Kilic (Turcia) 16:46,39 3. Neja Krsinar (Slovenia) 17:05,02 aruncarea ciocanului 1. Stamatia Skarveli (Grecia) 71,33 m 2. Bianca Florentina Ghelber (România) 69,96 3. Kivilcim Kaya Salman (Turcia) 69,04 heptatlon 1. Alina Şuh (Ucraina) 6.042 puncte 2. Beatrice Puiu (România) 5.497 3. Iva Aleksandrova (Bulgaria) 4.967 4. Georgiana Muscalu (România) 4.751 săritura în înălţime 1. Mirela Demireva (Bulgaria) 1,91 m 2. Ligia Damaris Bara (România) 1,80 3. Marija Vukovic (Muntenegru) 1,80 săritura în lungime 1. Milica Gardasevic (Serbia) 6,42 m 2. Efthymia Kolokytha (Grecia) 6,41 3. Florentina Costina Iuşco (România) 6,37 aruncarea greutăţii 1. Dimitriana Surdu (R. Moldova) 17,53 m 2. Olga Golodna (Ucraina) 17,51 3. Radoslava Mavrodieva (Bulgaria) 16,81 .................................................................... 7. Andreea Huzum-Vitan (România) 14,31