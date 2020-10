Atletism: Sprinterul american Christian Coleman, suspendat doi ani pentru incalcarea regulamentului antidoping

Sprinterul american Christian Coleman, campionul mondial en titre la 100 m, a fost suspendat pe o perioadă de doi ani pentru faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile de localizare pentru controlul antidoping, a anunţat, marţi, Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU), citată de agenţiile internaţionale de presă. Coleman, 24 ani, va rata astfel Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate pentru vara anului viitor (23 iulie - 8 august 2021) din cauza pandemiei de coronavirus. Americanul are 30 de zile la dispoziţie pentru a face apel. Christian Coleman a fost suspendat provizoriu pe 14 mai, după ce a încălcat de trei ori obligaţia de a furniza date despre localizarea sa în vederea controlului antidoping, pe 16 ianuarie, 26 aprilie şi 9 decembrie 2019. Suspendarea sa se va încheia pe 13 mai 2022, fapt care îl privează de Jocurile de la Tokyo, nu însă şi de Campionatele Mondiale de la Eugene (Oregon), amânate pentru vara anului 2022. Atleţii de înalt nivel sunt supuşi la obligaţii scrupuloase de localizare (adresă, stagii de pregătire, antrenamente, competiţii), trebuind să anunţe în fiecare zi un interval de o oră în care să poată fi testaţi inopinat. Trei ratări ale acestor obligaţii (control ratat, absenţă sau informaţii incorecte) în decurs de un an sunt pasibile de o suspendare de doi ani. Coleman a susţinut că oficialii antidoping nu au urmat procedura când i-a ratat din cauză că a plecat la cumpărături pentru sărbătorile de Crăciun pe 9 decembrie 2019, într-un moment în care spunea că va fi acasă. Ofiţerii de control doping au depus mărturie că au fost prezenţi pe parcursul întregului interval anunţat, de la 19:15 la 20:15, pe 9 decembrie, în faţa casei atletului. Coleman a afirmat că a sosit acasă la scurt timp după încheierea perioadei de control. Totuşi, chitanţele prezentate de Coleman legate de cele 16 obiecte cumpărate de la un complex comercial Walmart Supercenter arătau ora 20:22, potrivit AIU. Anunţul suspendării lui Coleman intervine la doar o săptămână după ce acuzaţiile împotriva campioanei mondiale la 400 m, Salwa Eid Naser (Bahrain), au fost retrase, ea fiind urmărită din acelaşi motive. Christian Coleman a dominat sprintul mondial de la retragerea legendarului jamaican Usain Bolt în 2017. Campion mondial pe 100 m (9 sec 76/100) şi la ştafetă 4x100 m la Doha, în octombrie 2019, Coleman mai are în palmares şi două medalii mondiale de argint (pe 100 şi ştafetă 4x100 m în 2017), fiind deţinătorul recordului mondial în sală la 60 m (6 sec 34). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)