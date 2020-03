Au ajuns in subsolul casei cumparate si au gasit o camera secreta. Au intrat in ea si s-au ingrozit

O camera secreta gasita in subsolul casei abia cumparate de doi tineri a revelat o rezerva uriasa de arme si munitie.

Doi tineri care au cumparat o casa in Statele Unite au avut surpriza sa constate ca subsolul locuintei dispune de o camera secreta, ascunsa de un perete de placaj.

Nu stiau de existenta camerei, deoarece vinzatorul nu le spusese nimic, asa ca au intrat cu grija in incapere. Au inghetat cand au vazut ce se gasea in ea: cateva arme, dar mai ales multa munitie. Toate depozitate cu grija, in scopuri inca necunoscute.

Tinerii au declarat "comoara" gasita la politie si au postat pe Internet poze cu camera din noua lor locuinta.

