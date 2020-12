Au ajuns si pe acoperisul Turciei: Trei temerari din Constanta au dus tricolorul pe varful Ararat. Pe urmele lui Noe!

Mihai Nenciu, Nicu Rotaru și Ștefan Tudor au urcat pe cel mai înalt vârf al Turciei și al Asiei Mici.

Cucerirea Araratului nu a fost o etapă din programul expediționar 7 Summits, ci un bun antrenament și o reușită personală.

Aventura elor trei alpiniști amatori din Constanța pe acest munte de hotar a început în estul îndepărtat al Turciei.,



Pandemia de coronavirus, care a schimbat cursul firesc al vieții pe întregul mapamond, nu i-a împiedicat pe temerarii constănțeni Mihai Nenciu, Nicu Rotaru și Ștefan Tudor să-și urmeze visurile și dorința de aventură, prin atingerea unui nou vârf muntos, celebrul Ararat (5.137 m), cel mai înalt vârf al Turciei și al Asiei Mici.

Un vârf care nu trebuie subestimat

Aventura a început în estul îndepărtat al Turciei

Aveau pietricele și praf chiar și în nas

Răsăritul, de o frumusețe rară



Vizitați de urși



O noapte destul de agitată



Bidoanele cu apă erau deja înghețate

Colțarii de oțel nu reușeau să pătrundă în gheață

Au petrecut pe vârf o oră



„Bucuria este greu de descris”

Pasionați de alpinism și de sporturi extreme, Mihai și Nicu au urcat tricolorul României pe multe piscuri spectaculoase și periculoase din întreaga lume, în cadrul proiectului expediționar 7 Summits. Pandemia i-a făcut să-și schimbe puțin planurile, însă nu puteau rămâne în afara aventurii și a antrenamentului, astfel că și-au fixat ca țintă vârful Ararat, această nouă expediție find sprijinită și susținută de către partenerul lor oficial, Turkish Airlines, care le este partener și sponsor încă de la început și continuă să leie aproape. Cucerirea Araratului nu a fost o etapă din programul lor expediționar, ci un bun antrenament (pe muntele biblic pe care se zice că, după Potop, Noe ar fi acostat cu Arca sa), pentru expedițiile viitoare. Alături de cei doi a luat parte la escaladarea vârfului Ararat și Ștefan Tudor, un alt constănțean atras de sporturile extreme și participant la expediții de acest gen.Chiar dacă ascensiunea pe Ararat nu a fost o etapă din 7 Summits, Mihai Nenciu are o mare satisfacție pentru ceea ce au realizat. „Mă bucur că am fost alături de bunii mei prieteni Nicu Rotaru și Ștefan Tudor, mă bucur că Ștefan s-a adaptat foarte bine și a făcut față cu brio alpinismului de altitudine, pentru el fiind prima experiență de acest gen. Am ales vârful Ararat pentru că este vârful de peste 5.000 de metri cel mai apropiat de România. Nu a fost un munte dificil din punct de vedere tehnic, dar condițiile meteo imprevizibile și altitudinea îl fac un vârf care nu trebuie sub nicio formă subestimat. Din grupul nostru de șase persoane, doar patru am reușit să ajungem pe vârf, ceilalți renunțând la 4.200 metri din considerente personale ce au ținut de aclimatizare. Araratul este în valoare relativă (4.300 m) cel mai înalt vârf din lume, poalele sale întinzându-se până aproape de nivelul mării”, a precizat Mihai.Aventura elor trei alpiniști amatori din Constanța pe acest munte de hotar a început în estul îndepărtat al Turciei, într-un orășel, Dogubayazit (Bayazit-ul de răsărit), ultima localitate din Turcia înainte de granița cu Iran, oraș locuit de o populație majoritar kurdă, aflat la o altitudine de 1.600 metri. În România, spre comparație, localitatea la cea mai mare altitudine este Predeal, aflată la 1.100 metri.„Ascensiunea noastră a început însă de la 2.200 metri, în fata ochilor noștri apărând silueta aproape gigantică a vârfului Ararat. Prima tabără am avut-o la 3.200 metri. Totodată, aici am avut parte de primele temperaturi negative, mult vânt și foarte mult praf! Fiind situat într-o zona aridă, praful a fost omniprezent în tot timpul ascensiunii noastre. În prima noapte petrecută la altitudine, a trebuit să ieșim din corturi foarte des, pentru a scutura echipamentul de praful care se așeza în strat gros peste sacii noștri de dormit și care ne îngreuna respirația. Dimineața, când ne-am făcut igiena cu puțina apă pe care o aveam și ne-am suflat nasul, am realizat că aveam pietricele și praf chiar și în nas”, povestește Mihai Nenciu.„Drumul nu foarte lung, de aproximativ 8 km, m-a făcut să realizez că urmează zile grele friguroase, cu vânt foarte puternic, care accentuează fantastic senzația de frig, cu o lipsă completă a vegetației și un relief nou și ciudat. Rocile vulcanice imense, lipsite de stabilitate, care deseori declanșau avalanșe, lipsa vegetației și nisipul fin, o imagine selenară completă, au îngreunat înaintarea noastră pe tot parcursul expediției. Prima noapte nu am reușit deloc să mă odihnesc, deoarece frigul, o furtună de praf și vântul foarte puternic m-au ținut treaz până în jur de ora 4.00 dimineața, dar răsăritul a fost de o frumusețe rară și ne-a încărcat pentru restul zilei”, povestește și Ștefan.A doua zi, cei trei au urcat până la 4.200 metri, pentru a se aclimatiza și pentru a da posibilitatea organismului să se adapteze cu oxigenul din ce în ce mai puțin de la această altitudine.„Apoi am revenit în tabăra noastra de la 3.200 metri. Nici cea de-a doua noapte n-a fost lipsită de peripeții, căci somnul nostru, și așa neodihnitor, ne-a fost întrerupt de apariția a doi urși bruni asiatici, probabil aflați în căutarea hranei. I-am simțit și văzut în câteva rânduri dând târcoale corturilor noastre, dar fără a se apropria într-un mod care să ne pună în pericol. La altitudini mai joase existau pe munte câteva stâne, dar păstorii kurzi erau înarmați. Animalele sălbatice probabil au încercat să se apropie de tabăra noastră în căutarea hranei necesare. N-aș fi crezut totuși că urșii pot urca în căutarea hranei până la o astfel de altitudine”, spune Mihai.După ce au coborât la 3.200 m, Ștefan Tudor mărturisește că, în acea zi, a avut parte de cel mai frumos apus pe care l-a văzut în viața lui, „de o vreme superbă, fără vânt, cu temperaturi normale, dar și de o noapte destul de agitată, pentru că, în două rânduri în basecamp au venit urși la proviziile alimentare, un eveniment total neașteptat pentru altitudinea la care ne aflam”.A treia zi, constănțenii și-au mutat tabăra la 4.200 metri, au lăsat acolo echipamentul și și-au continuat ascensiunea până la 4.600 metri, pentru a continua procesul de aclimatizare.„A patra zi a început foarte devreme. La o oră după miezul nopții, am început să ne pregătim echipamentul pentru ascensiunea finală către vârf. Am luat cele mai călduroase haine, ne-am pregătit rucsacii cu tot ce ne era necesar, am băut câte un ceai și am mâncat 2-3 biscuiți și am pornit la ora 3 dimineața spre vârf. A durat destul de mult până am început să ne încălzim și să ne găsim ritmul. Cu cât câștigam mai mulți metri în altitudine, cu atât vântul era mai tăios și gradele temperaturii mai puține. Am încercat să bem apă, dar bidoanele noastre erau deja înghețate (pentru a reduce greutatea, am preferat să renunțăm la termosurile noaste din inox, dar acest lucru avea să ne coste). Începuseră să apară zorile, rămășițele nopții erau pe sfârșite și vârful Ararat începea să ni se arate în toată măreția sa”, istorisește Mihai Nneciu în continuare.De la 4.800 metri, acolo unde începea calota de gheață, cei trei au trebuit să-și pună echipamentul tehnic. Au oprit și și-au fixat la bocanci colțarii pentru gheață și zăpadă, întrucât intrau pe ultima și cea mai pericolasă parte a ascensiunii lor. După cum povestesc cei trei, pe traversarea de dinaintea vârfului, deplasarea se face pe un ghețar permanent, unde au dat, pentru prima oară, de o gheață ca o sticlă, în care nici colțarii de oțel nu reușeau să pătrundă, ci doar să o zgârie. Panta fiind foarte înclinată, gheața sticloasă și hăul de lângă ei - aproape fără fund, au trebuit să meargă foarte atenți, concentrați la fiecare pas. Au regretat decizia de a nu-și lua pioletul în rucsac, pentru a urca cât mai ușor. Le-ar fi fost de ajutor, dar au scos-o la capăt și așa, doar și cu ajutorul bețelor de trekking.La ora 6.45, duminică, pe un vânt ce depășea în rafală peste 75 km/h, au ajuns sus, pe acoperișul Turciei, cel mai înalt vârf din Asia Mică, Ararat (5.137 metri). „Deși cantitatea de oxigen pe care îl respiram era redusă la jumătate față de cantitatea de oxigen de la nivelul mării, am petrecut pe vârf o oră făcând poze, bucurându-ne, admirând peisajul și savurând aceasta noua reușită personală. Fără a fi vreun record, ascensiunea pe Ararat este o reușită personală, de care suntem bucuroși și fericiți, cu atât mai mult cu cât a fost făcută într-o vreme în care lumea se pregătește pentru lockdown din nou și în care stresul plutește parcă în aer peste tot”, punctează Mihai.Au atins vârful plini de emoție și recunoștință. „Bucuria de a ține steagul României în brațe pe vârful Ararat este greu de descris, incomensurabilă și dezvoltă o dependență constructivă, care ne va duce în aceeași formulă pe multe alte vârfuri de acum încolo”, punctează Ștefan.