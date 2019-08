Au anuntat ca va avea doua etaje, iar acum s-au razgandit: Blocul ridicat pe locul fabricii de biscuiti Eugenia din Constanta, supraetajat

Blue Bike Gate One SRL, în datele Registrului Comerţului

Act emis anul trecut de Primăria Constanţa

Blue Bike Gate One SRL, firma care investeşte într-un imobil de două etaje pe strada Theodor Burada nr. 10, chiar pe locul fabricii Eugenia, a decis să supraetajeze acest bloc. Amintim că, în anii '47 - '48, fabrica Eugenia a început să producă primii biscuiţi sandvici cu cremă de cacao şi gust de rom, cu același nume.Pe data de 23 august, societatea controlată deşiu a obţinut, de la Primăria Constanţa, certificatul de urbanism nr. 2980. Acesta constă în „Modificare proiect în curs de execuţie autorizat cu AC nr.930/13.06.2019 «Construire imobil S+P+2e - locuinţe colective, împrejmuire teren cu gard şi organizare de şantier» prin supraetajare cu un nivel (etaj 3) în limita a 20% din suprafaţa construită desfăşurată. Supraetajarea cu un nivel în limita a 20% din suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor se va putea autoriza numai după intabularea construcţiei la stadiul fizic autorizat premergător supraetajării“.De altfel, pe data de 13 iunie, Primăria Constanţa a emis autorizaţia de construire nr. 930, care presupune următoarele: „Construire imobil S+P+2e - locuinţe colective, împrejmuire teren cu gard şi organizare de şantier“. Adresa investiţiei este strada Theodor Burada. Mai mult, pe data de 28 ianuarie 2019 Primăria Constanţa a emis autorizaţia de desfiinţare nr. 7 pentru Agroterra SRL. Potrivit documentului, sunt desfiinţate imobilele fostei fabrici din Constanţa.Înmatriculată în anul 2017, Blue Bike Gate One SRL are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 210 lei, integral vărsat, este compus din 21 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane fizice sunt: Petre Viorica - 7 părţi sociale şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 33,33%, Caraivan Octavian - 7 părţi sociale şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 33,33%, Iorgoveanu Stere - 7 părţi sociale şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 33,34%. Administratorii societăţii, care se ocupă de lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, sunt Caraivan Octavian, Iorgoveanu Stere şi Petre Ştefan-Cătălin.Firma are următoarele puncte de lucru: municipiul Constanţa, bulevardul Regina Elisabeta nr. 2B, zona Poarta 1; municipiul Constanţa, strada Oborului, nr. 27; municipiul Constanţa, strada Theodor Burada, nr. 10. În anul fiscal 2017, Blue Bike Gate One SRL a avut un singur salariat, o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 96.562 lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 4 salariaţi, cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 316.691 lei.Reamintim că, pe data de 11 iulie 2018, municipalitatea a emis, pentru Agroterra SRL, certificatul de urbanism nr. 2610, care constă în „Construire imobil S+P+2e - locuinţe colective, împrejmuire teren cu gard şi organizare de şantier“, pe strada Theodor Burada nr. 10.Anul trecut, în luna octombrie, Consiliul Local Municipal Constanţa a analizat şi proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 158525/21.09.2018 ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 93/20.01.2004 şi nr. 982/30.03.2018.Astfel, aleşii locali constănţeni au aprobat, anul trecut, raportul de evaluare nr. 1585225/21.09.2018, întocmit pentru terenul în suprafaţă de 2.368 mp, ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 93/20.01.2004, situat în municipiul Constanţa, strada Theodor Burada nr. 8-10, ce stabileşte diferenţa de preţ în sumă de 191.689,60 euro fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice din „construcţii, producţie şi depozitare“ în „construire imobil S+P+2 etaje - locuinţe colective, împrejmuire teren şi organizare de şantier“, conform certificatului de urbanism nr. 2610/11.07.2018.De-a lungul timpului, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2.368 mp a fost transmis succesiv, în momentul de faţă acesta aparţinând societăţii Agroterra SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 982/30.03.2018 şi încheierii de intabulare nr. 49414/20.04.2018, emisă de OCPI Constanţa. „În conformitate cu prevederile HCL nr. 80/31.03.2010, ale HCL nr.122/23.03.2018, faza PUZ, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa a emis certificatul de urbanism nr. 2610/11.07.2018 pentru «Construire imobil S+P+2E - locuinţe colective, împrejmuire teren cu gard organizare de şantier».Prin nota de comandă nr.151473/12.09.2018 s-a solicitat firmei de evaluare, aflată sub contract de prestări servicii de evaluare cu municipiul Constanţa, întocmirea unui raport de evaluare prin care să fie stabilită diferenţa de preţ rezultată ca urmare a noilor reglementări urbanistice conform certificatului de urbanism nr.2610/11.07.2018. Prin raportul de evaluare nr.158525/21.09.2018 a fost stabilită diferenţa de preţ în sumă de 191.689,60 euro, fără TVA. În conformitate cu prevederile HCL 261/2017, plata preţului de vânzare se va achita integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului Fiscal“, se arată în raportul proiectului de hotărâre.