Au aparut asigurarile anti-COVID. Ce fel de despagubiri sunt

Companiile de asigurări au lansat mai multe tipuri de polițe menite să acopere anumite riscuri care apar în contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, se pot achiziționa poliție de viață, de sănătate și pentru călătoria în timp de pandemie. Acestea asigură de la biletele de avion, pentru cursele care ar putea fi anulate până la îndemnizații […]