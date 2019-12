Au aparut IMAGINILE cand Klaus Iohannis și Carmen Iohannis intra in sala de la Palatul Buckingham și dau mana cu Regina Elisabeta a II-a

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au fost prezenți, marți seara, la recepția oferită de Regina Elisabeta a II-a în onoarea șefilor de stat și de guvern care participă la reuniunea NATO, de la Palatul Buckingham.

Familia Regală a dat publicității imaginile cele mai așteptate de către români: momentul în care familia prezidențială intră în sală și se salută cu Regina Elisabeta a II-a, cu prințul Charles și cu ducesa Camilla. Conform imaginilor, președintele o prezintă pe soția sa Reginei, apoi cele două discută, în timp ce Klaus Iohannis se întreține cu prințul Charles, cel care vizitează destul de des România.

Citește și: Codul Penal este de partea lui Liviu Dragnea-Cum ar putea fi eliberat mai devreme .

The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall greet @NATO leaders at Buckingham Palace tonight. pic.twitter.com/xZ7iQqezBX