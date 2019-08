Au aparut imaginile cu Gheorghe Dinca, in timp ce o duce la el acasa pe Alexandra Maceșanu

Cercetatori de la Universitatea Washington din St. Louis au pus la punct un test de sange care are o acuratete de 94% in identificarea maladiei Alzheimer, chiar inainte de aparitia primelor simptome, luand in calcul varsta si factorii genetici ai pacientului, informeaza Press Association.

Tudorel Butoi, omul care a introdus in premiera in Romania sistemul poligraf, in 1977, a vorbit amplu pentru realitatea.net, inainte ca Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor de la Caracal, sa fie supus detectorului de minciuni.