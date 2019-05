Au aruncat in aer un bancomat, dar au avut o mare surpriza

bancomat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un bancomat a fost aruncat in aer pe Calea Aurel Vlaicu din orasul Arad, in noaptea de marti spre miercuri, insa hotii nu au reusit sa fure nimic pentru ca aparatul nu era alimentat cu bani. Astfel, hotii au folosit un dispozitiv artizanal pentru a arunca in aer bancomatul aflat in cladirea in care isi desfasoara activitatea si autogara din Arad. Acestia nu au reusit sa fure nimic, pentru ca aparatul nu era alimentat. Cum sa eviti sa fii pacalit de infractorii de bancomate In alta ordine de idei, este vorba despre distrugerea unui bancomat, la prima vedere prin utilizarea unui dispozitiv artizanal. Nu au fost sustrasi bani, bancomatul nefiind alimentat. Se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infract ...