„Au avut o moarte lenta, in conditii ingrozitoare”. Detalii cutremuratoare despre ultimele clipe de viata ale emigrantilor din camera frigorifica a camionului din Anglia

camion

Politistii au deschis o ancheta pentru a afla cum au ajuns cei 39 de emigranti in camera frigorifica a camionul si ce s-a intamplat cu adevarat. Momentan, acest caz este invaluit in mister. Soferul,un barbat in varsta de 25 de ani din Iralnda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de crima si se afla momentan in custodia Politiei.

Anchetatorii cred ca emigrantii, 38 de adulti si un adolescent, au suferit cumplit in ultimele clipe de viata. „Au avut o moarte lenta, in conditii ingrozitore”, cred anchetatorii. Ei ar fi inghetat de vii in camera frigorifica in care temperatura era de minus 25 de grade Celsius. Ei ar fi petrecut acolo cel putin 15 ore, pana cand usile au fost deschis, intr-o zona industriala din Essex, ieri la orele 1.40 dupa-amiaza.

In realitate, este posibil ca cei 39 de oameni sa fi petrecut mult mai mult timp inchisi acolo. Desi au ajuns imediat dupa apelul la 112, paramedicii nu au mai putut face nimic pentru niciuna dintre victime.

Primele declaratii din partea Politiei din Essex

Politia din Essex face cercetari pentru a afla cine erau emigrantii si din ce tara veneau.

„Serviciile de urgenta au actionat imediat, dar, din pacate, toti cei 39 de oameni din camion erau morti. A fost lansata o ancheta pentru crima. Soferul TIR-ului, un barbat de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de crima si ramane in custodia politiei. In acest moment, nu am identificat de unde provin victimele si nici identitatile lor, credem ca va fi un proces de durata. Este o tragedie si o zi foarte trista pentru politia si comunitatea locala din Essex. Vom continua sa colaboram cu agentiile partenere pentru a afla ce anume a provocat decesele”, a declarat Pippa Mills, reprezentanta a politiei din Essex, conform Daily Mail.

