Au batut PALMA pe o suma COLOSALA - Cați bani ii platește cel mai bogat om din lume soției sale ca sa poata DIVORȚA

Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon şi cel mai bogat om din lume, ar fi finalizat divorţul de soţia sa, MacKenzie Bezos, vineri, după ce cei doi au ajuns la o înţelegere financiară care se ridică la 38 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg News.

Potrivit înţelegerii, MacKenzie Bezos, în vârstă de 49 de ani, va primi aproximativ 19,7 milioane de acţiuni la Amazon.com, respectiv 4% din companie, valoare care se ridică la 38,3 miliarde de dolari. În urma acestei înțelegeri financiare, fosta soție a lui Jeff Bezos ajunge pe locul al 22-lea în topul miliardarilor realizat de Bloomberg, conform Mediafax.

Divorţul a fost pronunţat la o instanţă din King County, statul american Washington.

Jeff Bezos, în vârstă de 55 de ani, rămâne cu 12% din companie şi îşi păstrează titlul de cel mai bogat om din lume.

MacKenzie Bezos a declarat anterior că va renunţa la acţiunile la publicaţia The Washington Post şi la compania de explorare spaţială Blue Origin în favoarea lui Jeff Bezos, căruia îi va ceda şi dreptul de vot pentru restul de acţiuni pe care le deţinea la Amazon.

Aceasta a promis că va dona jumătate din averea sa unor organizaţii caritabile.

La începutul lunii ianuarie, fondatorul companiei Amazon a anunțat pe contul său de pe platforma de micro-blogging Twitter că el și soția sa, MacKenzie, divorțează pe cale amiabilă după o căsnicie de 25 de ani. "Ne simțim extrem de norocoși că ne-am cunoscut și extrem de recunoscători pentru fiecare an de căsnicie", a mai scris acesta. "Dacă am fi știut că ne vom despărți după 25 de ani, tot ne-am fi căsătorit", a adăugat acesta la momentul respectiv.

În ziua în care și-a anunțat Bezos divorțul, tabloidul american National Enquirer a scris că va publica presupuse mesaje intime pe care și le-au trimis proprietarul companiei Amazon și Lauren Sanchez, o fostă realizatoare de televiziune, cu care acesta ar fi avut o relație. Cei doi s-au cunoscut în New York, pe când Bezos era vicepreședinte al unui trust și a intervievat-o pe aceasta pentru o slujbă.

Jeff şi MacKenzie s-au căsătorit în 1993, au renunțat la slujbele de pe Wall Street și s-au mutat în Seattle, unde Jeff Bezos a deschis, din garajul lui, o librărie online, afacere care a stat la baza companiei Amazon.

Jeff a devenit milionar în 1997 și, în prezent, este cel mai bogat om din lume, cu o avere de 135 de miliarde de dolari, potrivit indexului Bloomberg.

Anul acesta, Amazon, fondată acum 25 de ani, a devenit cel mai bine evaluată companie listată din lume, depășind Microsoft. Cel mai mare retailer online a fost evaluat la 797 de miliarde de dolari.

MacKenzie, care are cu Jeff Bezos patru copii, cu vârste între 13 și 18 ani, este scriitoare și a câștigat un American Book Award în 2006, pentru volumul "The Testing of Luther Albright". Este și director executiv al unei organizații care militează împotriva hărțuirii, Bystander Revolution.