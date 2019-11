Au brazdat marile si oceanele lumii alaturi de generatii de studenti. Lista comandantilor bricului Mircea“, bijuteria Marinei Romane (galerie foto)

ZIUA de Constanţa prezintă comandanţii „bricului“ Mircea

Nava-şcoală „Mircea” este un velier clasa A tip bark, cu trei arbori, având o înălţime de 44 de metri, cu 23 de vele ce însumează o suprafaţă totală de 1.750 metri pătraţi. Aceasta a fost construită în perioada 1938-1939 la Şantierul Naval „Blohm & Voss” din Hamburg, Germania. Din seria sa mai fac parte navele „Eagle” - SUA, „Gorch Fock I” - Germania, „Gorch Fock II” - Germania şi „Sagres” - Portugalia.Certificatul de naştere al noii nave-şcoală s-a semnat la 26 ianuarie 1938, iar la 22 septembrie, acelaşi an, a fost lansată la apă şi botezată cu numele Mircea, alegere justificată de bogata tradiţie şi renumele predecesorului său. Numele navei provine de la vestitul voievod Mircea cel Bătrân ce a cârmuit Țara Românească, între anii 1386 şi 1418, sub a cărui domnie navigaţia autohtonă şi comerţul efectuat pe mare au cunoscut o mare dezvoltare, vasele româneşti navigând, încă de pe atunci, nu numai în Marea Neagră, ci şi în Marea Egee şi Marea Mediterană, fapt care i-a adus numele de „Domn până la Marea cea mare”.Nava are în prova, sub bompres, un galion, reprezentându-l pe domnitor îmbrăcat cu bluză albastră, mantie roşie şi purtând pe cap coroana, simbol al domniei. La 27 aprilie 1939, a avut loc ceremonia ridicării pavilionului naţional, iar pe data de 1 mai 1939, Mircea, o navă cu caracteristici superioare, ce asigura condiţii de navigaţie şi viaţă la bord mult îmbunătăţite, a intrat în serviciul Marinei Militare. Mircea a intrat în portul Constanţa pe data de 17 mai 1939, fiind salutat de oficialităţi, de tinerii elevi ai Școlii Navale, de navele aflate în port, între care şi vechiul bric adus de la Galaţi pentru a preda ştafeta pregătirii marinăreşti noii nave.La 3 iulie 1939, Mircea a plecat în primul său marş de instrucţie în Marea Mediterană unde a făcut escale în porturile Palermo, Toulon, Palma, Gibraltar, Alger şi Alexandria. Iată că timp de 80 de ani, „Mircea” a ajuns în peste 120 de porturi din Europa, Africa şi America de Nord şi Asia, la bordul său pregătindu-se peste 70 de generaţii de marinari militari.(16.01.1939 - 01.04.1941, comandor) s-a născut la 10 august 1892, la Buzău. A absolvit Academia Navală din Livorno (1911-1914), Școala de Aplicaţie a Marinei, Școala Navală de Război din Paris (1 noiembrie 1925 -1 noiembrie 1926). A activat ca ofiţer la bord în cadrul Diviziei de Dunăre (19 iunie - 1 noiembrie 1914), comandantul torpilorului Zborul (7 aprilie 1922), ambarcat pe distrugătorul Mărăşti (14 mai 1922), comandantul torpilorului Năluca (17 decembrie 1922), comandantul canonierei Dumitrescu (12 iul. 1923), comandantul canonierei Dumitrescu din subordinea Școlii Navale Constanţa (18 aprilie 1923).La 1 iulie 1937 a fost numit profesor titular la Școala Superioară de Război. La 1 martie 1941 a preluat comanda Escadrilei de Distrugătoare, comandantul Diviziei de Mare; a participat la recepţionarea navei-şcoală Mircea. La 28 septembrie 1944 a fost numit comandantul F.N.M; la 1 noiembrie 1944 a devenit ministru subsecretar de stat pentru Marină în S.S.M., iar la 5 martie 1945 a obţinut funcţia de şef al St.M.M., pe care a exercitat-o până la 1 aprilie 1946.(căpitan între 01.04.1941 - 01.10.1943 şi locotenent-comandor - între 02.09.1944 - 05.09.1944,) s-a născut la 27 aprilie 1905, în localitatea Cohaliu, comuna Rupea, Târnavă Mare, astăzi judeţul Braşov. A absolvit Politehnica Bucureşti, Școala Navală, Secţia Pregătitoare, Școala Specială a Marinei (1930) şi Institutul Militar de Educaţie Fizică (1933). A activat ca ajutor al ofiţerului cu navigaţia pe N.M.S. Dumitrescu (1928-1929), ofiţer cu navigaţia pe nava-bază Constanţa (1934-1935), şeful Atelierelor din port la Depozitele Maritime de Echipaje si Materiale din cadrul Bazei Navale Maritime (1936-1937).În calitate de ofiţer cu navigaţia, a făcut parte din primul echipaj care a adus, în 1939, nava-şcoala „Mircea“ în ţară. Devenit ofiţer secund, între 1941-1944 a comandat velierul-şcoala al Marinei Române (în 1941 a dus nava la adăpost, pe Canalul Macin), devenit comandantul N.M.S. Dumitrescu (1 octombrie 1942 - 23 august 1944), a fost luat prizonier în lagărul de la Elabuga (5 septembrie 1944 - 2 decembrie 1946), redevenit comandantul N.M.S. Mircea (aprilie - 1 septembrie 1947).(01.10.1943 - 02.09.1944).(1946, căpitan-comandor) s-a născut la 22 ianuarie 1910, la Rogova, judeţul Mehedinţi. A absolvit Școala Navală (15 octombrie 1930). A activat la Corpul Echipajelor Maritime (1 iulie - 15 octombrie 1931), ambarcat pe N.M.S. Stihi (6 iunie - 2 noiembrie 1934), N.M.S. Ferdinand (2 noiembrie 1934 - 7 mai 1935), N.M.S. Marasesti (7 mai 1935 - 3 februarie 1936), la bordul N.M.S. Mircea (22 iulie 1941 - 1 aprilei 1942), ambarcat pe N.M.S. Naluca (1 aprilie - 1 iunie 1942) şi N.M.S. Regele Ferdinand (1 iunie 1942 - 22 iunie 1943), Bateria "Mihai" (30 iunie 1943 - 11 mai 1945), comandantul navei - şcoala Mircea (9 septembie 1947- 15 mai 1948), şef de stat-major al Regimentului de Artilerie Marină (15 mai 1948-11 ianuarie 1949), comandantul Artileriei în Comandamentul Apărării Litoralului (15 octombrie 1950 - 1 august 1951), specialist cu Artileria la Divizionul de Monitoare (1 august 1951 - 4 iunie 1952).(27.05.1946 - 09.1948, locotenent comandor) s-a născut la 6 august 1907, la Sibiu. A absolvit Școala Navală (1927), Școala de Aplicaţie a Marinei (1929), Școala Superioară de Război (1942), Cursul de pregătire pentru navigaţie cu veliere în Germania. A activat ca profesor de Navigaţie şi Manevra navei la Școală Navală (din 1937). A fost comandantul navei-şcoala Mircea în perioada 1946-1950, cu care a efectuat două campanii de instrucţie pe mare. A fost comandantul Școlii de Ofiţeri de Marină (1948-1950). După trecerea în rezerva, a activat în domeniul sporturilor nautice cu vele.(09.1948 - 05.1952, căpitan) s-a născut la 3 februarie 1915, în comuna Trăişteni-Tesila/în prezent Valea Doftanei, judeţul Prahova. A absolvit Școala Pregătitoare de Ofiţeri Bucureşti (1937), Școala Navală N.M.S. Mircea (1 iulie 1939), Școala de Aplicaţie Constanţa (18 apr. 1941), Cursul de ofiţer torpilor la Constanţa (1942). În perioada 1 iul.-31 oct. 1939 a îndeplinit funcţia de ajutor al Serviciului Artilerie şi ofiţer cu informaţiile pe nava-bază Constanta.A fost comandant al Escadrilei Vedete Torpiloare (10 ianuarie-noiembrie 1946), ofiţer secund, respectiv comandantul distrugătorului Mărăseşti (noiembrie 1946-mai 1948), comandantul navei-şcoala Mircea (mai 1948 - iunie 1949, respectiv iunie 1950 - iunie 1951), comandantul navei-şcoala Libertatea (iunie 1949 - iunie 1950), comandant prin cumul al Detaşamentului 514 Nave-şcoală (iunie 1951 - octombrie 1952). În perioada mai 1958 - martie 1960 a fost numit comandantul Bazei 214 Maritime. În martie 1960 a fost desemnat şeful Direcţiei Hidrografice Maritime.(05.1952 - 30.09.1955) s-a născut la 30 ianuarie 1922, la Galaţi. A absolvit Școala Navală N.M.S. "Mircea" (1942), Școala de Aplicaţie Turnu-Magurele (1946). Iniţial a activat ca ajutor şef serviciu în cadrul Serviciului Hidrografic Maritim (1942) şi ajutor serviciu A.S.A. pe distrugătorul Mărăşti (1944). La 5 septembrie 1944, după capturarea navelor de către trupele sovietice de ocupaţie, a revenit la Serviciul Hidrografic Maritim, pe funcţia deţinută anterior. În 1951 a fost desemnat comandant al navei-şcoala Libertatea, iar în 1952 comandantul Detaşamentului Nave-şcoală. În 1954 a preluat comanda navei-şcoală Mircea, iar în toamna anului 1955 a fost mutat la Secţia Studii Hidrografice, Cartografie şi Documente Nautice din cadrul Direcţiei Hidrografice Maritime Constanţa.(1960-1962) s-a născut la 1 ianuarie 1933, în satul Andrieseşti, comuna Hemeiuşi, judeţul Bacău. A absolvit Școala Militară Superioară de Marină, Facultatea Artilerie (1957), Cursul de şef de stat-major (1971), Cursul I.M.O. (1987). A activat in calitate de comandant de baterie navală, pe distrugătorul Regina Maria - D2 (1957-1960), comandantul navei - şcoală Mircea (transformată în navă-bază) din cadrul Brigăzii 22 Dragaj (1960-1962), ofiţer secund (1962-1964), respectiv comandantul N.S. 116 (1964-1967), comandantul R.M. 101 (1967-1970), şef de stat-major la Divizionul Nave Auxiliare Mangalia din cadrul Diviziei 42 Maritime (1970-1971), detaşat la Flota de Pescuit Oceanic Tulcea, ca ofiter II maritim pe traulerul Sinoe (1971-1972), comandant pe traulerul Caraiman (1974-decembrie 1975), comandantul dragorului de radă 9 (1976-1977), detaşat la IPO Tulcea comandantul traulerului Negoiu (ianuarie-septembrie 1978), comandantul vânătorului de submarine 2 din Divizionul 50 VSm Mangalia (1983-1984), comandantul Divizionului Nave Auxiliare Mangalia (1985-1987), lector la Catedra de Practică marinărească din cadrul A.N.M.B. (10 decembrie 1989 - 1 martie 1990).(01.01.1965 - 19.09.1973) s-a născut la 20 martie 1926, în comuna Borduşani, judeţul Ialomiţa. A absolvit Școala Militară de Ofiţeri de Marină (1949), Liceul Teoretic - Școala Medie nr. 2 Constanţa (1960), Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân" (1978), Cursul intensiv de limba germană (1972). A activat ca electrician constructor la Uzinele I.A.R. Braşov (1945-1947), ofiţer cu navigaţia şi transmisiunile pe navele-şcoala Libertatea şi Mircea (mai 1949 - septembrie 1950), comandant subunităţi elevi, inclusiv comandant de batalion la Școala Navală (septembrie 1950 - ianuarie 1954), ofiţer secund şi comandantul dragoarelor de bază 1 şi 13 din Divizionul 146 Dragoare de Bază (ianuarie 1954 - octombrie 1956), comandantul navei-şcoala Mircea (decembrie 1964 - septembrie 1973), comandantul Divizionului 306 Nave-şcoala (septembrie 1973 - august 1978), profesor la Catedra de Navigaţie din cadrul Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân" (august - 21 noiembrie 1978), ofiţer 2, respectiv ofiţer 1 în Biroul Pregătire de Luptă şi Planficare Învăţământ din Institutul de Marină (21 noiembrie 1978 - 30 noiembrie 1979), şeful Catedrei de Pregătire marinărească şi manevră navei din cadrul Institutului de Marină (30 noiembrie 1979 - 1982). În 1982 a fost trecut în rezervă şi pensionat la cerere.(05.04.1965 - 25.02.1966; desemnat la comanda pe timpul marşului Constanţa - Hamburg, comandor) s-a născut la 3 octombrie 1923, în comuna Chioara, judeţul Ialomiţa. A absolvit Școala de Specialităţi a Marinei (1942), Institutul Militar de Educaţie Fizică şi Sport (1948), Cursul de ofiţeri de marina de pe lângă Școala Navală (1948). A activat printre altele ambarcat ca ajutor la Biroul I şi timonier cârme orizontale pe submarinul Delfinul (noiembrie 1942 - 1 mai 1943) şi submarinul Rechinul (1 mai 1943 - noiembrie 1944), comandant militar al portului Hârşova la Sectorul Fluvial nr. 2 (aprilie - octombrie 1945), ofiţer secund pe canoniera Ghiculescu (aprilie - noiembrie 1950), şef Birou Mobilizare şi şef ciclu la Catedra Pregătire Marinarească din cadrul Școlii Navale (noiembrie 1950 - ianuarie 1953), şeful Centrului Nautic (Casa Vapor) Mamaia (iunie 1958 - februarie 1959), şeful Staţiunii de Pregătire Marinăreasca din cadrul Școlii Militare Superioare de Marină (octombrie 1960 - septembrie 1962), lector la Catedra de Pregătire Marinărească, Manevre şi metodica pregătirii de luptă în Marina Militară (septembrie 1962-august 1963), locţiitor al şefului Catedrei Practică Marinărească (octombrie 1964 - aprilie 1966) şi şeful Catedrei de Practică Marinarească la Școala Superioară de Ofiţeri de Marină, respectiv Institutul de Marina "Mircea cel Bătrân" (aprilie 1966-1979). În luna decembrie 1979 a ieşit la pensie.(19.09.1973 - 08.09.1977) s-a născut la 23 iulie 1934, la Tulcea. A absolvit Liceul Teoretic Tulcea (1952) şi Școală Navală Constanţa (2 octombrie 1957). A activat ca învăţător la Tulcea (1952-1953), comandant al unităţii de luptă A.S.A. pe distrugătorul D 9 (1957-1960), comandant al vedetei torpiloare 89 (1960-1962), comandantul Secţiei de Vedete Torpiloare (1962-1964), comandant de companie elevi, respectiv lector la Catedra de Pregătire Marinărească în cadrul Institutului de Marină "Mircea cel Bătran" (1964-1966), ofiţer secund al navei-şcoala Mircea (decembrie 1966 - 5 octombrie 1973), comandantul navei-şcoala Mircea (5 octombrie 1973-1977), comandantul navei Emil Racoviţă (1977) şi comandant de divizion (până in 1981), comandantul Cursului de Scafandri de Mare Adâncime din cadrul Centrului de Scafandri (1981-1986), şef de stat-major al Centrului de Scafandri (1986-1990) şi comandantul Centrului de Scafandri (1990-1991).(15.08.1978 - 05.03.1990) s-a născut la 15 august 1931, în comuna Bolgrad, judeţul Ismail, Basarabia, astăzi în Ucraina. A absolvit clasa I la Bolgrad, clasele a II-a şi a III-a la Piteşti (1942), clasa a IV-a la Bucureşti, Liceul Militar "D.A. Sturdza" şi Liceul "Gheorghe Lazar" Bucureşti (1950), Școala Militară de Ofiţeri de Marină (1957). A activat ca specialist cu navigaţia şi transmisiunile la Divizionul Nave Auxiliare Constanţa, ofiter cu navigaţia pe D 9 (ex-D.1), comandant al unităţii de luptă navigaţie pe dragorul de baza 14, specialist cu navigaţia la Divizionul Dragoare de Bază, lector la Catedra de Navigaţie din cadrul S.M.S.M. (septembrie 1963-30 decembrie 1967), ofiţer cu navigaţia (30 decembrie 1967 - 5 octombrie 1973), ofiţer secund (5 octombrie 1973 - 15 august 1978) şi comandant pe nava-şcoală Mircea (1 ianuarie 1978-martie 1990).(05.03.1990 - 2006) s-a născut la 19 iulie 1951, în comuna Dumbrăveni, judeţul Suceava. A absolvit Liceul nr. 3 Suceava, Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân" (1977), Cursul de specialist Arme sub Apă, Cursul de comandanţi de navă, Colegiul de comandă şi stat-major (1998). A activat în calitate de comandant Unitate de Luptă Arme sub Apă, respectiv secund pe vânătorul de submarine 3 Comandor Constantin Costachescu din Divizionul 50 V.Sm. Mangalia (1977-1981), ofiţer secund (1981 - 28 aprilie 1990) şi comandant al navei-şcoală Mircea (28 aprilie 1990-2006), cu care a efectuat următoarele marşuri de instrucţie: 1990, în Marea Neagră; 1993, la Istanbul; 2004, a doua traversadă a Atlanticului şi participarea la regata "Tall Ships Challenge 2004", Marmaris (Turcia, apr.-mai 2005) şi în Marea Nordului (iun.-sept. 2005) şi Marea Neagră, 2006.(01.10.2006 -01.02. 2018) s-a născut la Piteşti, la 8 ianuarie 1970. A urmat cursurile Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza", iar în 1993 a absolvit cursurile Facultăţii Marinei Militare, din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", specialitatea navigaţie, fiind repartizat pe funcţia de ofiţer secund la bordul unei vedete blindate fluviale. În 1995 a ocupat funcţia de comandant de pluton la Școala Militară de Maiştri a Forţelor Navale şi între anii 1996-2001 a îndeplinit, pe rând, funcţia de scafandru de luptă, comandant de vedetă maritimă de intervenţie cu scafandri şi comandant serviciu de luptă navigaţie pe nava logistică Midia, în cadrul Divizionului de scafandri de luptă. Din iunie 2001 a fost promovat pe funcţia de ofiţer secund la nava şcoala Mircea. De la 1 octombrie 2006 este comandantul navei şcoala Mircea. La bordul navei şcoala Mircea a participat la marşuri de instrucţie şi regate organizate în anii 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009.(23.02.2018 - în prezent) s-a născut la 10 octombrie 1974 în Brăila. A absolvit Liceul teoretic “Gheorghe Munteanu Murgoci" din Brăila. Începând cu anul 1993, urmează cursurile Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", Facultatea Marina Militară. După absolvirea Academiei Navale, a activat în cadrul Secţiei 329 Logistice din Brăila, apoi a fost numit ofiţer secund la Nava de Comandament “Siret". Începând cu anul 2002, a fost mutat pe funcţia comandant serviciu de luptă artilerie la Vedeta Blindată Fluvială 180 “Rovine", iar în anul 2003 a fost mutat la comanda Vedetei Dragoare 150. În anul 2005, i-a fost încredinţată comanda navei fluviale de comandament Mureş. La finalul anului 2007 se mută la Nava-şcoală "Mircea" unde va îndeplini, pe rând, funcţiile de comandant serviciul de lupta navigaţie, comunicaţii şi operaţii. În perioada august 2017 - februarie 2018 îndeplineşte atribuţiunile funcţionale ale funcţiei de şef al operaţiilor şi instrucţiei din cadrul Divizionului 306 Nave-şcoală şi Instrucţie. În luna februarie 2018, revine la Nava-şcoală Mircea fiind numit pe funcţia de comandant de navă.