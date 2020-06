Au crescut vanzarile de carți impotriva rasismului și a supremației rasei albe, in SUA și Marea Britanie

Vânzarea cărţilor unor autori ca Reni Eddo-Lodge, Ibram X Kendi şi Robin DiAngelo, care luptă împotriva rasismului şi a supremaţiei rasei albe, a înregistrat o creştere în Statele Unite şi Marea Britanie după izbucnirea protestelor generate de uciderea lui George Floyd, bărbat de culoare din Minneapolis, de către poliţişti.

În SUA, „White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism” a lui Robin DiAngelo este pe primul loc în topul Amazon şi stocul este epuizat, scrie The Guardian. Între cărţile care au prezentat interes în această perioadă şi care au ajuns în top 10 se numără „So You Want to Talk About Race”, de Ijeoma Oluo, „How to Be an Antiracist” a lui Ibram X Kendi şi „We’re Different, We’re the Same”, carte ilustrată a „Sesame Street”, potrivit news.ro.

„Mă bucur că oamenii îmi citesc cartea. Dar dacă îmi citiţi cartea şi vă gândiţi «Acum înţeleg rasismul!», mai aveţi multe cărţi de citit. Cartea mea este un fel de introducere. Este o unealtă care să vă ajute să discutaţi despre problemele rasismului la locul de muncă, în oraşele şi şcolile voastre. Nu este nici măcar primul pas. Este începutul cercetării voastre în drumul spre pasul întâi”, a scris Oluo pe Twitter.

Ea şi-a sfătuit urmăritorii să citească volume „revoluţionare” scrise de unii ca Assata Shakur, Angela Davis, Audre Lorde, Octavia Butler şi James Baldwin.

„Dacă vrem să punem capăt violentei supremaţii albe trebuie să facem mai mult decât să vorbim şi mai mult decât să înţelegem. Trebuie să înţelegeţi că, timp de sute de ani, oamenii de culoare s-au documentat şi au analizat acest sistem criminal şi nicio carte nu îl captează cu totul. Trebuie să acordaţi acestei munci timp şi respect”, a mai scris autoarea.

În Marea Britanie, „Why I’m No Longer Talking to White People about Race” (2017), de Eddo-Lodge, este cartea cel mai bine vândută pe Amazon, unde este listată ca, temporar, indisponibilă. Cartea a ajuns săptămâna aceasta şi în topul Nielsen BookScan.

„Me and White Supremacy”, semnată de Layla F Saad şi subintitulată „How to Recognise Your Privilege, Combat Racism and Change the World”, se află pe locul al cincilea în topul Amazon UK, unde nu mai este momentan pe stoc, la fel şi „Natives: Race and Class in the Ruins of Empire”, semnată Akala, clasată pe locul al şaptelea.

Eddo-Lodge le-a cerut cumpărătorilor cărţii ei să facă o donaţie similară preţului volumului pentru Minnesota Freedom Fund. Autoarea a donat 1.000 de dolari.

„Financiar, această carte mi-a transformat viaţa şi chiar nu îmi place ideea de a profita personal de fiecare dată când înregistrarea video a morţii unei persoane de culoare devine virală pe internet”, a scris autoarea.

George Floyd, bărbat de culoare din Minneapolis, a fost ucis pe 25 mai. Patru poliţişti au fost concediaţi şi, iniţial, doar unul a fost pus sub acuzare - Derek Chauvin, care a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd timp de aproximativ 9 minute, este acuzat de crimă de gradul trei şi ucidere din culpă de gradul doi. Pe 3 iunie, a fost anunţat că ceilalţi trei ofiţeri sunt acuzaţi de ajutor şi complicitate la omor.

O autopsie independentă arată că bărbatul a murit în urma asfixierii.

Moartea lui a stârnit un val de proteste în mai multe oraşe din Statele Unite, dar şi manifestaţii de solidaritate în Europa.