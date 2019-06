Au dezgropat un mort pentru ca unul dintre fii il visase in viata

mort dezgropat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O familie din Columbia a decis sa-si dezgroape ruda dupa ce un membru al familiei a visat ca defunctul era viu. Fidel Pantoja, in varsta de 50 de ani, murise de aproape doua saptamani dupa ce pierduse foarte mult sange. Familia defunctului, din localitatea Llorente, a decis sa-l dezgroape pe acesta dupa ce unul dintre cei 10 copii ai lui Fidel Pantoja a visat ca tatal sau era in viata. Sotia lui Fidel Pantoja a inceput sa creada tot mai mult acest lucru, iar in localitatea respectiva s-a creat o adevarata isterie. oamenii au inceput sa spuna ca se auzeau zgomote de la mormantul lui Fidel Pantoja. Intr-un final, familia a decis sa-l dezbgroape pe Fidel Pantoja. Echipejele aduse la fata locul ...