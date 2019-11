Au dus-o la spital cu o infectie. Medicii i-au scos din fața o pana neagra de 5 centimetri

O fetita de 7 luni din SUA a fost transportata, sambata, la spital de catre parintii ingrijorati, dupa ce partea stanga a fetei i s-a inflamat. In centrul acestei inflamatii a aparut si ceea ce, initial, parea sa fie un simplu cos.



Aaron si Emma Whittington au transportat-o pe Mya la Centrul Regional Medical Hutchinson din Kansas, SUA, sambata, dupa ce partea stanga a fetei i s-a inflamat, scrie dailymail.co.uk.



"Au crezut (n.r. medicii) ca este vorba despre o glanda inflamata", a spus tatal bebelusului.



Spitalul i-a prescris fetitei antibiotic si au trimis-o acasa.



Bunica lui Mya a transportat-o din nou la spital, dupa ce, in zona inflamata, a aparut ceea ce parea a fi un cos.



"Arata ca Quasimodo", a declarat Aaron.



Specialistul a suspectat ca micuta ar avea o infectie cu stafilococ pe nodulii limfatici. Un medic a spart cosul, a desenat un cerc pe fata fetei sa vada daca infectia se extinde si a continuat sa ii administreze intravenos antibiotice.



Luni, dupa controlul medical, parintii lui Mya au observat ceea ce parea a fi un mic snur sau bat care incepea sa iasa prin "cos". Nu au facut nimic in legatura cu acesta, din moment ce medicul l-a lasat asa, a spus tatal fetei.



Insa cand medicul pediatru al bebelusului i-a vizitat pe cei trei la spital, in aceeasi zi, a scos din zona inflamata o pana neagra, lunga de 5 centimetri.



Acum medicii suspecteaza ca micuta a inghitit sau inhalat pana, care ar fi strapuns fata sau gatul fetitei si care, in timp, a inceput sa iasa la suprafata.



"Se tot tragea de partea stanga a fetei de vreo doua luni incoace, insa am banuit ca ii cresc dintii sau este vorba despre o infectie la ureche", a marturisit Emma.



Medicii au declarat ca este primul caz de acest fel din cariera lor.



Chinul micutei nu s-a incheiat, din pacate. Mya a ramas cu un fel de inflamatie dura in partea stanga a fetei. Daca acesta nu dispare de la sine, va avea nevoie de operatie.

