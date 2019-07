Au fost afisate rezultatele: Cinci profesori din Constanta, nota 10 la proba scrisa a examenului de definitivat

Note cuprinse între 9 și 9,99

Dreptul de practică în învățământul preuniversitar

Profesorii au aflat, ieri, primele rezultate ale examenului de definitivat. Până la 1 august, ei pot depune contestații, iar pe 5 august vor fi comunicate notele finale. Reamintim că, pe data de 24 iulie 2019, la Liceul Teoretic „Traian” din Constanța a avut loc proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, la care s-au înscris 201 candidați. La proba scrisă, din cei 201 candidați, 15 au absentat, 10 s-au retras din examen, iar un candidat a fost eliminat din examen pentru fraudă (avea fițuici). Nota minimă de promovare a examenului este 8.La Constanța, cinci profesori au obținut note de 10 la probha scrisă a examenului de definitivat. Aceștia sunt:- 10 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 10 la Consiliere psihopedagogică (specialitate și metodica predării acesteia);- 10 la Istorie (specialitate și metodica predării acesteia);- 10 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 10 la Matematică (specialitate și metodica predării acesteia).Note cuprinse între 9 și 9,99 au obținut:- 9 la Limba și literatura turcă maternă (specialitate și metodica predării acesteia),- 9,3 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar (învățământ preșcolar în limba română);- 9,5 la Religie ortodoxă (specialitate și metodica predării acesteia);- 9,55 la Educatie muzicală specializata (arta vocala, muzică instrumentală);- 9,35 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,3 la biologie (specialitate și metodica predării acesteia);- 9,5 la Educație muzicală specializată (arta vocală, muzica instrumentală);- 9,55 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar (învățământ preșcolar în limba română),- 9,1 la Limba și literatura română(specialitate și metodica predării acesteia);- 9,1 la Limba și literatura română (specialitate și metodica predării acesteia);- 9 la Limba li literatura română și matematică, metodica predării acestora (învățământ primar în limba română);- 9,7 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar (învățământ preșcolar în limba română);- 9,1 la Limba și literatura engleză (specialitate și metodica predării acesteia);- 9,45 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar (învățământ preșcolar în limba română);- 9,8 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar; (învățământ preșcolar în limba română);- 9,1 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar (învățământ preșcolar în limba română);- 9,1 Limba și literatura română (specialitate și metodica predării acesteia);- 9,15 la Educație fizică și sport (specialitate și metodica predării acesteia);- 9 la Limba și literatura engleză (specialitate și metodica predării acesteia);- 9,9 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9 la Limba și literatura română (specialitate și metodica predării acesteia);- 9,3 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,3 la Istorie (specialitate și metodica predării acesteia);- 9,4 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,25 la Mecanica - maiștri instructori (specialitate și metodica predaăii acesteia);- 9,15 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,7 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,7 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,55 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,05 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9 la Cultura civică (specialitate și metodica predării acesteia);- 9.25 la Limba și literatura română și matematică, metodica predării acestora;- 9.65 la Informatică și tehnologia informației;- 9,15 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,6 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,5 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activitpșii instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,35 la Limba română și literatura pentru copii, metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar;- 9,35 la Biologie (specialitate și metodica predării acesteia);la 9,05 la Limba și literatura română și matematică, metodica predării acestora.Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin definitivat, cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, profesorul depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice. Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ are o durată de un an școlar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite, potrivit metodologiei de examen. Candidații pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea, la unitatea de învățământ desemnată centru de examen, a unei taxe în cuantum de 300 de lei.Între 6 și 9 august, ISJ va transmite la Ministerul Educației Naționale tabelele nominale cu candidații admiși, iar între 9 și 14 august este programată validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale.