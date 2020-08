Au fost aprobate regulile de protectie sanitara in timpul campaniei electorale. Intalnirile in spatii inchise, permise cu 50 de persoane, cel mult doua ore

Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite regulile de protectie sanitara care trebuie respectate in derularea campaniei electorale a fost adoptata in sedinta de joi seara. Evenimentele electorale desfasurate in spatiu inchis sunt limitate la doua ore, la ele purtand participa maximum 50 de persoane, iar la cele in aer liber pot fi 100 de participanti, daca li se asigura o suprafata de minimum 4 metri patrati de persoana. Toti participantii trebuie sa poarte masca de protectie.