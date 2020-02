Au fost clipe de groaza pe Arena Naționala. Un jucator al lui Dinamo a fost trimis de urgența la spital. Antrenorul Uhrin se ruga FOTO/VIDEO

Meci dur pe Arena Națională. Clipe de groază la derby-ul Dinamo - FCSB. Dinamovistul Slavko Perovic a căzut ca secerat la pământ, după ce a fost lovit direct în figură.

în minutul 44, la un duel la mijlocul terenului, când Iulian Cristea a vrut să degajeze, însă l-a nimerit cu piciorul direct în față pe sârbul lui Dinamo. Atacantul de 30 de ani a căzut nemișcat pe gazon.

Tot stadionul a amuțit și s-a temut de ce e mai rău. Jucătorii au alergat spre Perovic, iar primul care a ajuns la el a fost marcatorul golului dinamoviștilor, Andrei Sin, care s-a repezit să-l salveze pe colegul său să nu-și înghită limba. În tot acest timp, antrenorul Dusan Uhrin se ruga pe marginea terenului.

Doctorii au intervenit de urgență pe teren, cu două ambulanțe, iar Perovic a început să se miște în timp ce era transportat la spital.

