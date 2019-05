Au fost demarate lucrarile de constructie la tronsoanele 1 si 2 ale Drumului Expres Pitesti-Craiova

Firmele care au câştigat licitaţiile pentru proiectarea şi execuţia a tronsoanelor 1 şi 2 din Drumul Expres Piteşti-Craiova au început, miercuri, lucrările de construcţie, după ce au finalizat proiectarea în circa patru luni de la semnarea contractelor, potrivit agerpres.ro.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a afirmat pe şantierul deschis la limita judeţului Dolj cu judeţul Olt, unde au început lucrările la primul tronson, eveniment la care a participat şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, că firmele care au câştigat licitaţiile la cele două tronsoane au finalizat proiectarea în patru luni, deşi în contract perioada prevăzută era de un an, ceea ce înseamnă că se va scurta şi perioada de implementare.

"I-am spus constructorului că vrem să finalizăm acest obiectiv înainte de termen, pentru că acest lucru se poate. Contractul de execuţie proiectare a fost semnat în decembrie 2018, proiectarea trebuia să dureze 12 luni şi construcţia - 24 de luni. Iată că firmele au realizat proiectarea în doar patru luni, deci automat se va scurta şi perioada de implementare. Pentru că este necesar să venim şi cu măsuri suplimentare, în acest contract au fost prinse şi măsuri de accelerare: constructorul poate lucra mai mult, iar noi vom suplimenta fondurile, pentru a termina lucrările mai repede", a spus Cuc.

Citește și: Viorica Dăncilă, dinamitată din interior! Un greu PSD o ia la rost

Răzvan Cuc şi Liviu Dragnea au explicat că miercuri ar fi putut începe lucrările la cele patru tronsoane ale drumului expres Craiova-Piteşti, dacă o firmă din România nu ar fi contestat documentaţia de licitaţie, iar unul din cele două complete de judecată nu i-ar fi dat câştig de cauză.

"În ziua dinaintea finalizării termenului de depunere ofertelor pentru drumul expres Piteşti-Craiova, o firmă care nici măcar nu a participat la licitaţie a contestat un mic paragraf din caietul de sarcini. Am ajuns la Curtea de Apel şi ironia sorţii este că un complet de judecată le-a respins contestaţia, iar un alt complet de judecată a admis contestaţia pentru două tronsoane. Nu este nicio problemă, pentru că se relansează procedurile şi pentru celelalte două tronsoane, dar în momentul de faţă începem construcţia doar la cele două tronsoane", a spus ministrul Transporturilor.

La rândul său, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că dacă nu ar fi acceptat completul respectiv acea contestaţie pe care alt complet a respins-o pe bună dreptate, miercuri ar fi putut începe lucrările pe toate cele patru tronsoane.

Citește și: Cine e, de fapt, femeia care l-ar fi ‘îngropat’ pe Radu Mazăre – Guvernul Dăncilă a ‘uns-o’ în funcție

Tronsonul 1 are o lungime de 17,7 km (km 0+000 - km 17+700) şi are ca punct de început desprinderea din varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova, iar ca punct final, limita judeţului Dolj cu Olt. Acest tronson traversează teritoriile administrative ale localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti. Tronsonul 2 are o lungime de 39,85 km (km 17+700 - km 57+550) şi are ca punct de început limita dintre judeţele Dolj şi Olt, iar ca punct final, după municipiul Slatina, la intersecţia cu DN 65. Acesta traversează teritoriile administrative ale localităţilor Balş, Bârza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Slatina şi Valea Mare.

Firma care a câştigat contractul de proiectare şi execuţie a Tronsonului 1 (17,7 km) este Tirrena Scavi din Italia, iar valoarea contractului este de circa 76 de milioane de euro, iar pentru Tronsonul 2, care a fost împărţit în două loturi, câştigătoarea licitaţiei este asocierea de firme din România SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL, valoarea celor două loturi (Lotul 1 cu o lungime de 18,5 (km 17+700 - Km 36+200) centrul Balş şi Lotul 2 în lungime de 21,35 (km 36+200- Km 57+550) fiind de circa 309 milioane de euro. Proiectul este finanţat din fonduri europene, prin POIM.