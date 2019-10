Au fost gasite fetele rapite si drogate! Erau duse la prostitutie! Arestari, la Campulung Muscel

Joi dimineata au fost desfasurate perchezitii la Campulung la o grupare de trafic de persoane. Au fost descoperiti proxeneti ce drogau fete, iar ulterior le ofereau clientilor. Parintii uneia dintre victime a facut cunoscuta povestea dupa cazul din Caracal.

DIICOT Pitesti si BCCCO Pitesti au efectuat 9 perchezitii la mai multe adresa din Campulung in dimineata de joi. Acestia au vizitat o grupare de proxeneti care adoptau metoda lover boy. Acestia racoltau fete, dadeau impresia ca se indragostesc de ele, iar ele faceau totul pentru iubire. Parintii unei tinere racolate au facut public cazul in timpul cercetarilor din Caracal.

„Un copil racolat, drogat, cu creierul spalat, la 15 ani. In Campulung asta se intampla. Nu suntem singurii parintii dar probabil celorlalti parinti le e rusine sa spuna. Avem trei plangeri la DIICOT. Problemele au aparut in 2018, sfarsitul lui martie, inceputul lui aprilie.Nu am primit niciun raspuns. Atunci am si aflat ca se drogheaza, a spus si cine ii da drogurile, a fost prinsa de nenumarate ori cu acesti indivizi. A fost racolata de la scoala. A ajuns cumva dependenta, cerandu-i organismul si pentru asta face orice”, a mai spus mama fetei, care este internata intr-un centru de urgenta.

Proxenetii le drogau pe fete, iar ele deveneau dependente. Pentru a primi din partea lor substantele interzise, acceptau sa faca tot ce le cereau acestia. In unele cazuri, fetele erau drogate pentru a accepta sa intretina relatii sexuale cu clientii.

Autoritatile au emis 33 de mandate de aducere pe numele suspectilor, dar si a unor martori. Urmeaza sa fie adusi la DIICOT Pitesti.

